恒大将以22亿美元出售广汇集团的股份

中国恒大集团以人民币149亿元人民币（30.41亿新元）的价格把新疆广汇实业投资集团41％的股权出售给申能集团。

据彭博社报道，广汇集团的子公司广汇汽车在交易所文件中说，出售协议于周日签署。广汇集团是一家投资控股公司，总部位于新疆自治区，投资于汽车、能源和物流行业。

出售广汇将有助于为恒大筹集资金。恒大面临的流动性挑战在9月份凸显，之前有报道称，公司致函广东省政府警告称，其1月份到期的欠款可能导致现金短缺，并可能引发金融行业更大范围的交叉违约。

截至9月底，恒大对中国各地的银行、影子银行和个人投资者的欠款约达880亿美元（1202.17亿新元），向全球各地债权人借入了350亿美元。超过200万名购房者向该公司缴纳了首付款，而这些物业尚未完工。

9月底，恒大的部分战略投资者同意为这家陷入困境的开发商提供130亿美元的生命线，同时恒大正与投资者商讨剩余所欠的60亿美元。该公司上个月还从香港的股份配售中筹集了43亿港元（7.58亿新元）。

恒大2018年支付了66.8亿元人民币收购广汇23.87％的股份，并将向广汇增资78.1亿元人民币。恒大由此获得广汇41%的股权，成为广汇的第二大股东。根据公司网站，截至2018年，广汇拥有10万8000名员工，总资产2637亿元人民币。

根据周日的交易所文件，申能集团将取代恒大成为广汇的第二大股东。上海国资委出资监管的申能集团是在上海上市的申能股份和东方证券的母公司。

广汇集团旗下两家上市公司广汇汽车和广汇能源周日分别称，交易不会对其今年的盈利造成重大影响。