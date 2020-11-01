中国科幻产业总值增逾200亿人民币

最新发布的《2020中国科幻产业报告》显示，去年中国科幻产业总值658.71亿元（人民币，下同，134.45亿新元），比2018年的456.35亿元增长逾200亿元。

据中新社报道，中国科普研究所中国科幻研究中心等机构11月1日发布该报告。报告显示，去年中国科幻阅读市场总体产值约为20.1亿元，同比增长13%，市场规模较2018年有所增长。

传统图书方面，去年全中国动销科幻图书超过3000种，全年总码洋13.3亿元，较上年增长6.4%；数字阅读方面，去年科幻类型的数字阅读市场规模约为6亿元，同比增长40%，科幻网文的市场规模增速高于平均水平；有声阅读方面，去年科幻有声阅读市场规模约为8000万元，同比增长33%。

今年上半年科幻阅读市场总规模约12.5亿元，同比下降9.40%，但下半年将有较大增长潜力。

去年，科幻电影在中国市场的累计票房为195.11亿，年度票房前10中有3部为科幻片，前20中则有8部。去年有科幻网剧17部，可统计的点击量为137.19亿次，总产值应超过20亿元。

受疫情影响，今年的中国电影产业受到重创，“十一”国庆档票房刚突破100亿，其中科幻电影票房约12亿。

今年已播出的和科幻有关的网络剧有13部，从现象级网剧的数量和社会影响来看，今年的科幻网剧较去年有大幅提升，总产值可能会接近30亿。

在科幻游戏方面，去年全年中国国产网络游戏共审核1380款，其中科幻类型题材游戏约占15%，全年产值破430亿元。

今年受全球疫情影响，中国科幻游戏产业增速整体放缓。今年上半年，科幻游戏产值突破220亿元，科幻游戏市场潜力巨大。

在科幻周边产品方面，去年的科幻周边市场规模与2018年相比有很好的增长势头。去年全国科幻周边产品品类总和超过1000种，市场总体价值约为13.5亿元。此外，去年泛科幻市场（即具有科幻元素或概念的周边开发市场）规模约为8.5亿元。

今年上半年在疫情影响下，科幻周边市场的开发及实体销售渠道受到一定影响，上半年科幻周边总产值约为5亿元，同比下降0.75%，但网络渠道有所上涨。