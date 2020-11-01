据悉快手最早下周向港交所提交招股书 腾讯、阿里系均将认购

短视频社区快手最早将于下周在香港联交所公开递交招股书，最快今年年底或明年初完成首次公开募股。

据《新京报》11月1日报道，多位独立消息人士证实，快手最早将于下周在香港联交所公开递交招股书，最快今年年底或明年初完成首次公开募股。腾讯、阿里系(或云锋基金）均会在此轮公开募股中进行认购，腾讯为基石投资者，阿里系(或云锋基金）亦在争取认购更多份额。

一位券商二级市场分析师及多位接近快手人士向贝壳财经证实了上述消息。

另一位接近快手的人士称：“腾讯是基石投资者”，“阿里系(云锋基金）也有认购一定份额，并且争取多投”，“阿里系投主要是为了给电商提供流量”。

一位短视频直播领域资深人士告诉记者：“快手此前是按照USGAAP(美国通用会计准则）准备帐目的，但现在计划香港上市，最快年内完成。”

此前媒体报道称，快手计划募资额50亿美元（68.31亿新元），估值约500亿美元，美银美林和摩根斯坦利为保荐人。

去年8月，快手获得上市前最后一轮股权融资。 2019年8月，多位消息人士向新京报贝壳财经证实，腾讯投资快手的谈判已接近尾声。在该轮融资中，快手的估值在250亿美元以上，投后腾讯持股比例在20%至30%。此轮融资为腾讯领投，博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉跟投，融资额近30亿美元。