海南省委常委、三亚市委书记童道驰被查

海南省委常委、三亚市委书记童道驰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中国中央纪委国家监委网站今天（11月1日）晚上8时30分许在官网上通报了这则消息。

公开简历显示，1967年出生的童道驰是湖南平江人，他于1991年参加工作，2004年12月才加入中国共产党。

此前，从1991年到2000年，童道驰曾在中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员，赴加拿大卡尔顿大学修读公共管理专业硕士研究生学位。

值得注意的是，他在1994年至1999年间在知名美国智库兰德公司研究生院担任政策分析专业的博士研究生，并于此期间担任兰德公司国际部亚太研究中心研究员。

童道驰在1999年至2000年期间担任世界银行总部企业发展部公司治理局公司治理专家，过后回到中国，在证监会担任规划发展委员会干部及副局级委员。

童道驰在中国证监会工作了14年，并于期间加入中国共产党。他在2014年加入中国商务部，担任商务部部长助理等职位，并于2016年从中央调往地方，在2016年至2018年间担任湖北省副省长，之后在2018年11月调任海南省委常委、三亚市委书记至此次被查。

童道驰最后一次公开露面是在三天前（10月29日），他当时以三亚市委统一战线工作领导小组组长的身份主持召开市委统一战线工作领导小组全体会议。

据南海网报道，童道驰当时还强调，要深度聚焦海南自贸港建设，找准统战工作的切入点、发力点和突破点，广泛凝聚智慧力量，努力为三亚在海南自贸港建设中打造新标杆做出新贡献。