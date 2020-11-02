阳澄湖大闸蟹供不应求 外地蟹“过水”卖高价

中国网媒近期爆料，指有商家将外地大闸蟹运往江苏阳澄湖“过水”，然后谎称该大闸蟹为正宗阳澄湖蟹，并以高价售出。

虽然当局已有专门的防伪蟹扣标，但依然有商家将蟹扣扣在外地蟹上，更宣称“別管什么蟹，套上蟹扣就正宗，螃蟹又不会叫”。

中国网媒“梨视频”上周走访江苏省阳澄湖周边的市场，发现部分阳澄湖大闸蟹的价格便宜，在连番追问下，有商家坦承自己卖的蟹并非出自阳澄湖；而有商家更表示，“螃蟹长得都一样，没有正宗不正宗的”，并指出整个市场都没有一间商店保证自己的大闸蟹为正宗阳澄湖蟹。

据了解，每年阳澄湖的大闸蟹都供不应求，而外地螃蟹拿到阳澄湖里“泡一泡水”，然后宣称阳澄湖大闸蟹的事每年都会有。然而，只要外地蟹在阳澄湖“过水”，身价便能暴涨三、四倍。

今年，中国电商平台有商家打出了“限量牌”，10只大闸蟹售价近5000元人民币（下同，约1000新元）。尤其是在冠病疫情过后，大闸蟹的价格涨得厉害，普通超市加价一般在20%至50%。有网民透露，如果是比较响亮的品牌，加价100%至200%的都有。

中国每年大闸蟹总产量基本维持在80万吨。据中商产业研究院和行业人士预计，2020年中国大闸蟹市场规模或接近1500亿元，产业利润逼近千亿。

据报道，今年中国国庆期间，北上广深四大一线城市共售出近50万只鲜活大闸蟹，而历届销售旺季数据显示，26至35岁人群是购买大闸蟹的主力军。



