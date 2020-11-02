美商务部称将为TikTok行政令进行抗辩

在美国法官裁定停止执行TikTok交易禁令后，美国商务部昨天（11月1日）表明，将为这项行政令“积极抗辩”。

据路透社报道，美国地方法院法官比特尔斯通（Wendy Beetlestone）上周五（10月30日）阻止商务部的这项行政令生效。这项定于本月12日生效的行政令，将禁止TikTok在美国运营。

比特尔斯通阻止商务部针对在美国为TikTok进行数据托管、内容传递服务和其他技术交易发出禁令。

美国商务部昨天说，他们将遵守法官发出的禁令，但也打算通过法律上的挑战，为行政令和司法部长实施行政令的工作积极抗辩。

美国政府声称，TikTok构成了国家安全隐患，因为中国政府可以获取1亿美国用户的个人数据，但TikTok否认了这些指控。

比特尔斯通认为，美国政府对TikTok构成国家安全威胁的描述属于假设性说法。

另一名美国法官尼科尔斯（Carl Nichols）在9月发布初步禁令，阻止美国商务部命令苹果和谷歌应用商店删除TikTok，让新用户无法下载。尼科尔斯定于后天开庭审理商务部行政令的其他事项。比特尔斯通上周五也阻止这些事项。

比特尔斯通的裁决也包括阻止TikTok下载禁令生效。

美国公司沃尔玛和甲骨文正为关于新公司TikTok Global持股事宜初步协议进行谈判。这家新公司将负责在美国的业务。