左右手被指涉及抹黑拜登儿子 港议员促彻查黎智英角色

美国国家广播公司（NBC）日前报道，网传美国民主党总统候选人拜登之子亨特在中国做生意的调查报告涉嫌造假，且由《苹果日报》委托撰写。对此壹传媒主席黎智英承认其私人助理马克·西蒙（Mark Simon）参与，但撇清自己，称事先不知情，并否认与《苹果》有关。不过有香港立法会议员质疑黎智英也有份参与事件，严重损害公众利益，要求执法机关彻查。

据《星岛日报》报道，一名美国学者日前被爆以虚构身分通过“Typhoon Investigations”发表有关拜登儿子亨特在华利益的调查报告，报告在大选期间发放，有借抹黑影响拜登选情之嫌。

在事件曝光后，黎智英承认曾任美国海军情报员的助手马克·西蒙有份参与，并用了黎智英私人公司的一万美元（约1万3700新元）。马克·西蒙在事发后急忙辞职，中国全国政协副主席梁振英昨天在社交媒体发文，指马克·西蒙在推特上上只是说“开始辞职的动作”（resignation getting underway)，并认为其实他不会辞职，因为对黎智英而言没有人可以替代马克·西蒙。

梁振英除了展示马克·西蒙10月27日刋登在《苹果》网站的英文文章，大力散播反拜登的阴谋论，还展示他在2013年买了汇丰银行支票做“特别项目”后，向黎智英报销经费的表格和黎智英开给马克·西蒙的私人支票等。他说，这只是多宗类似“特别项目”中的其中一例，说明两人的钱银交收有单有据。美国调查机构要调查拜登被抹黑，轻而易举。

香港建制派民建联议员周浩鼎在社交网站指，马克·西蒙作为黎智英亲近下属，如此重要的工作必然得到黎的首肯。执法机关决不能轻轻放过涉案人士，必须严肃彻查，包括马克·西蒙是否运用壹传媒资源在香港本地层面造假违规，以及黎智英、壹传媒在事件的真正角色等。

同属建制派的议员葛珮帆表示，黎智英与马克·西蒙割席毫无说服力，事件涉嫌干预美国大选，严重影响香港尤其是港媒声誉。她认为香港政府及美国政府都有必要彻查事件，找出背后主脑及共犯。