前湖北省委书记蒋超良现身五中全会

中国央视10月29日播出的《新闻联播》画面显示，前中共湖北省委书记蒋超良现身五中全会，这也意味着蒋超良有可能保留中央委员的身份。

画面显示，中国人民解放军陆军司令员韩卫国和农业农村部长韩长赋坐在蒋超良的旁边。

（视频来源：YouTube/CCTV中国中央电视台）

今年2月，在冠病疫情暴发的背景下，蒋超良和武汉市委原书记马国强双双被免职。蒋超良是十九届中央委员，马国强是候补委员。

《联合早报》早前报道，分析人士认为，此次全会出现重大人事变动的可能性较低。不过，蒋超良和马国强是否会留任中央委员会，在五中全会后将更明朗。

按中共党章规定，中央委员出缺，由中央候补委员按照换届时得票率的排名依次递补。如果蒋超良被免去中央委员，将会有一名候补委员递补成为中央委员。

出席此次五中全会的有中央委员198人，候补中央委员166人。五中全会没有宣布重大人事变动，也没有递补中央委员。

六中共中央委员缺席五中全会 或与新疆疫情和中印紧张有关

另据香港媒体报道，有六名中共中央委员缺席五中全会，包括新疆自治区党委书记陈全国、西部战区司令员赵宗岐和新疆军区司令员刘万龙。

《星岛日报》前天报道称，陈全国10月26日即全会开幕当天，正在新疆喀什视察当地疫情，估计缺席是冠病疫情隔离需要；至于两名将领缺席，则不清楚是否与中印边境冲突有关，相关冲突地段涉及西藏、新疆两地。报道也提及，五中全会是重大会议，一般如果不是有重大事态都会出席。

据《星岛日报》报道，有六名中共中央委员缺席上周召开的五中全会，包括西部战区司令员赵宗岐（左）和新疆军区司令员刘万龙。（互联网）

报道也说，央视《新闻联播》画面显示，五中全会在北京人民大会堂闭幕，在主席台就座的是中共中央政治局委员，本届政治局委员共25人，但主席台只有24人，陈全国没有出现在主席台。

此外，湖北省长王晓东、应急管理部部长王玉普、中国全国人大常委冷溶也缺席会议。报道称，王晓东自9月21日最后一次亮相之后，至今没有公开露脸。