北京下令研拟家庭紧急物资储备建议清单 引发备战猜想

中国国家发改委近日公布一份“扩内需促消费”方案，要求“在秋冬季推出全国家庭应急物资储备建议清单”，引起舆论关注。有人因此猜测这是在为备战做铺垫，不过也有网民认为是为疫情封城准备。

中国国家发展和改革委员会10月29日在官网公布，已于10月中旬印发给各地方政府的“近期扩内需促消费的工作方案”，其中第15点提及“在秋冬季推出全国家庭应急物资储备建议清单”。

方案要求各地方卫生健康委员会、应急管理部、发改委等部门，按职责分工负责，参照北京等地推出省级家用应急物资储备清单的经验，制定全国“基础版家庭应急物资储备建议清单”。

方案并鼓励各地因地制宜，加速制定扩充版清单，引导城市家庭进行家庭急救箱等医疗物资储备。

截至目前，包括北京、山东济南、浙江宁波、广东深圳、海南海口已公布相关物资清单。这些清单多半包含干粮、急救包、手电筒、矿泉水等物资，以及现金、信用卡等财物，还有身分证、紧急联络表等资料。

其中，北京市的家庭应急物资储备建议清单可分为基础版和扩充版。基础版清单有10样物品，包括：具备收音功能的手摇充电电筒，救生哨，毛巾、纸巾/湿纸巾，呼吸面罩，多功能组合剪刀，应急逃生绳，灭火器/防火毯，常用医药品，医用材料，碘伏棉棒。

《北京市家庭应急物资储备建议清单》可分为基础版和扩充版。中国北京市应急管理局今年对清单进行调整。（《北京日报》微信）

有微博网民认为，这份清单可能是为因应秋冬季节疫情反弹时的封城措施：“这都是疫情事件的后续措施”“这个难道不是因为疫情的原因吗？疫情封城造成生活非常不方便，还有口罩的大量缺货”

另有网民猜测，这项安排可能是为了备战，或是针对台海局势：“要打仗吗？”“看完我只想到台湾问题”“准备收复了吗”

在两岸军事关系变得紧张的大背景下，北京也通过中共十九届五中全会公报强调，推进两岸关系和平发展与统一。

在台海对岸，台湾内政部警政署日前在社交媒体上发布空袭避难指南，告诉民众战争时听到空袭警报，可躲进贴有黄色标志牌的地下室避难，也可线上查询各辖区地址等。

台湾官方发布空袭避难指南，使用了日本动画公司“吉卜力”的人物形象。（取自台湾警政署面簿）

据联合新闻网报道，警政署此次发布的指南利用日本动画公司“吉卜力”的人物形象，包括“千与千寻”里的汤婆婆等形象，同时在封面上也贴上解放军空军战机，文中“敌机”的身份不言而喻。

指南中使用了日本动画公司“吉卜力”的人物形象。（取自台湾警政署面簿）

台湾内政部警政署日前在社交媒体上发布空袭避难指南，左上角为解放军战斗机图片。（取自台湾警政署面簿）

警政署也指出，预计从本周五（11月6日）起，台湾人可至各警察局(分局)官网“防空疏散避难专区”内查询各里防空避难设备地址。11月20日后，将公告各里防空避难设备位置地图。以新北市为例，新北市政府警察局上月28日已公布各区分局防空疏散避难设施地址。