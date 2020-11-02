台湾老人独居暴增76％ 台北占比居冠

台湾即将迈入超高龄社会，老人居住问题逐渐浮上台面。台湾内政部资料显示，到今年第二季度为止，全台仅老人居住的住宅数高达58万户，较10年前大增近25万户，增幅高达76％。台湾清大荣誉讲座教授张金鹗呼吁，政府应制订《以房养老条例》排除寿险业办理老人住宅售后回租等限制，让长者们不再“穷得只剩房子”，同时也可相对减轻政府负担。

据中时电子报报道，台湾屋比房屋总监陈杰鸣表示，依内政部统计，目前仅老人居住的住宅占全台住宅存量约6.6％，其中新北11万户居各县市之冠，其次为台北8.5万户、高雄7.5万户。但台北每100户住宅中，就有9.5户只有老人居住，比率冠于全台。

弘道老人福利基金会总会执行秘书林博桦表示，老年人独居趋势愈来愈明显，一部分是因为社会环境改变，例如小家庭到外地工作、儿女双薪家庭等，导致独居人数逐年变多。

老人独居快速增加，除了不想麻烦孩子，子女也养不起老人。张金鹗指出，研究显示，“长者因老化与子女同住”与“子女收入低须倚靠父母同住”比例为一比四。

另一项令人担心的问题是，依海外研究，老人们一开始会选择独居，但最后多会回到子女身边同住，占比趋势图如同“Ｕ”型，但台湾不是这样发展，张金鹗指出，子女养不起父母，父母不想麻烦子女，甚至有部分爸妈担心房子赠予子女后，子女不孝顺自己，才未选择回头与孩子们同住。

面对人口结构快速老化，劳保、劳退财务问题迟迟无法解决，张金鹗表示，鉴于政府也没钱，民众最好年轻时就规划好老年生活。他呼吁政府制订《以房养老条例》，在房子随着人口一起老化，但老人家没钱都更，也等不到都更下，可以多元选择自立终老方式，除办理现今已有的以房养老、将房子捐给伊甸基金会等社福团体，由社福团体照顾终老之外，开办民众将房子出售给寿险业，并售后回租，在家终老。

林博桦进一步指出，独居老人照顾机制一直在改善，但是心理上的“孤寂感”还有进步空间，志工照料时可以多些观察、倾听、陪伴等，让老人即使身体衰退，意志上也能受尊重。