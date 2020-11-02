梁振英：深圳不可能取代香港

中国全国政协副主席、前香港特首梁振英认为，深圳发展本身就是香港的机遇，深圳不可能取代香港，并说中国早在十三五规划中给予香港明确定位，就是要提升香港的国际金融、航运、贸易三大中心。

梁振英在香港《星岛日报》今天（2日）刊登的访问中说，香港的外贸非常成功，原因是经香港贸易的事物“既非香港所产、也非香港所需”，意思即是买卖的商品，产地在外地，买家也来自外地，但供应和需求同在香港出现，促成了多宗买卖。

深圳有很强的高科技生产能力，梁振英提到，日后其研发的产品，可以在香港寻找世界最好的买家，香港也有数以万计的贸易公司帮深圳出品做好市场推广。

在航运方面，梁振英认为，香港不应直接将自己的港口码头与盐田、蛇口两个深圳港口比较，反而要巩固及提升，在香港现有的货柜码头基础上，朝英国伦敦式航运中心发展。

他说：“伦敦这个城市没有货柜码头，不是港口城市，伦敦做咩（什么）航运中心？航运服务业。”

至于香港最擅长的金融服务，梁振英说，除了首次公开售股计划（IPO）之外，香港仍有许多新发展空间，例如飞机融资。

除了经济合作发展之外，梁振英说香港融入中国国家发展大局有另一方向，就是作为国家城市管理的借鉴。深圳的发展近来受中国看重，但梁振英不认为香港会否变成辅助角色。

港深共同打造双城经济期间，可能产生两地居民往来引发的矛盾问题，引起市民反感。梁振英说，这是发展过程中，两地都会碰到的新问题，不过透过管理、双方沟通，没有什么处理不到。