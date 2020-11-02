经济持续回暖 财新中国制造业PMI升至近十年来新高

随着中国国内外经济持续回暖，财新中国制造业采购经理人指数（PMI）在10月升至近十年来新高。

财新今天（2日）在官网发布的数据显示，10月财新中国制造业PMI录得53.6，较9月回升0.6个百分点，为2011年2月以来最高值，显示制造业景气状况改善明显。接受路透社调查的分析师早前预计，指数将保持在53点。

中国国家统计局早前公布的10月制造业PMI录得51.4，较9月微降0.1个百分点。

财新网的报道称，随着冠病疫情影响逐步消退，制造业供需两旺，新订单指数继续在扩张区间内大幅攀升，创2010年12月以来新高，调查样本普遍反映市况继续从年初的疫情中复苏。

外需虽然连续三个月位于扩张区间，但扩张幅度显著放缓，表明海外疫情反复对外需产生较明显抑制。有企业反映出口市场的疫情和感染率上升，抑制了新出口订单增长。

企业信心指数大幅升至2014年9月以来最高，近三分之一的企业家认为未来一年企业经营状况会进一步改善，受访者对疫情防控的效果和经济恢复的持续充满信心。

财新智库高级经济学家王喆分析，随着中国国内疫情形势趋稳，经济修复依然是目前宏观经济的主线，经济恢复还将持续数月是大概率事件。

不过，王喆指出，外部环境仍有诸多不确定因素，海外疫情的反复对出口仍有抑制，就业的完全恢复也有赖于更强、更持久信心度的建立。后疫情时期货币和财政政策的常态化还需谨慎。