中国拟修改未成年杀人犯刑罚 律师：无需设最高刑期

中国计划修改刑法，一旦获得通过，12岁以上的杀人犯将可能面临刑事责任。全国人大常委谭耀宗说，刑法修正案是回应中国社会对未成年人犯案的关注。

据新华社报道，中国全国人大常委会上个月审议了刑法修正案草案二审稿，目前公开征求社会公众意见。

草案规定，已满12周岁不满14周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡，情节恶劣的，经最高人民检察院核准，应当负刑事责任。

根据中国现行刑法规定，未满14周岁的未成年人，无需承担任何刑事责任。近年来，一些严重暴力犯罪案件涉事者因未达到法定年龄而免于承担刑事责任，引起社会各界广泛关注和讨论。

综合澎湃新闻和香港电台报道，大连去年发生13岁男孩杀害10岁女孩的命案，但由于男童未满14岁，未达到法定刑事责任年龄，公安机关将对男孩收容教养。

谭耀宗强调，条文列明有关个案要经最高人民检察院核准，反映中国审慎处理。

北京刑事律师张冬硕相信，具体刑罚要看犯罪情节等因素决定，而中国法律要求对未成年人，较成年人从轻、减轻处罚，未成年人也不适用于死刑，并认为毋须为12、13岁犯人，制定法定最高刑期，否则可能造成负面社会效果。

本身是犯罪学家的香港中文大学亚太所中国法制研究计划副主任钟华认为，未来可能会改判这类青少年犯，到未成年人管教所服刑。钟华相信，安排会比收容教养所正规，并希望他们可以接受专门辅导教育。