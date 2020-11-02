港泛民议员许智峰被捕 5月内会风波被捕者增至八人

香港民主党立法会议员许智峰疑似因涉及5月内务委员会风波，今天（2日）被警方拘捕，这使得疑似与这场风波有关的被捕者人数增至八个。

许智峰在面簿上称，他今天就去年7月的一起集结案到警署报到后，被警方以涉嫌于5月立法会内务委员会上触犯《立法会（权力及特权）条例》中两项罪名拘捕，包括妨碍立法会人员罪。

综合香港《明报》和《星岛日报》报道，许智峰早上进入警署前曾提到，警员昨早上门时他不在家，因而估计自己也在搜捕名单上。

许智峰昨天也在面簿写道：“我也从传媒口中得知，我也是被捕名单之列，惟由今早至今，我尚未收到警方任何电话或讯息通知。”

内务委员会原定于今年5月8日召开会议，由现任内务委员会主席、民建联主席李慧琼主持。

然而当天会议开始前，泛民和建制两派议员在主席台前发生争执，情况混乱。当时朱凯迪爬上主席台后面墙身，想靠近李慧琼，但被保安和建制派阻止。陈志全也一直想走近主席台，却被建制派议员郭伟强拉开，最后跌倒在地上。

朱凯廸和陈志全过后被保安抬离会议室，杨岳桥、谭文豪、尹兆坚、黄碧云和许智峯等其他数名泛民派议员则被逐出会场。

另外七名民主派人士昨天被警方拘捕，同样涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》（下称《特权法》），并将在周四（5日）在法庭上面控。这七人为胡志伟、尹兆坚、黄碧云、张超雄、郭永健、陈志全、朱凯迪。

民主派立法会议员强调，《特权法》原意为保护议员，批评政府以此为法律武器，打压议员在议会内的抗争权利。警方说，案件已进入法律程序，未透露导致议员被控的实际行为。

港岛总区刑事部警司陈永裕在记者会上被多次问及，为何没有建制派议员被捕。陈永裕回应时说，针对当日有人打人的指控，警方已向有关人士录取口供，并仔细翻看影片内容，由于正等候律政司的法律意见，故不适宜评论。

陈永裕也强调，拘捕行动与被捕者的社会地位、政治背景无关。