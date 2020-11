落马“海归”书记童道驰 曾长期任职美智库兰德

精通中英双语、自称每天只睡四五个小时,打造勤奋精英形象的“海归”三亚市委书记童道驰履历亮眼,落马前一天还公开亮相。

涉嫌严重违纪违法,目前正接受中共中央纪委国家监委纪律审查和监察调查的三亚市委书记童道驰曾在兰德公司、世界银行等美国智库与国际组织工作,回国后主要经验都在涉外经济、对外开放等领域。他也是中共五中全会后首名落马的官员。

综合《北京青年报》旗下微信公众号“政知见”、《新京报》等报道,今年53岁的童道驰是湖南平江人,1991年7月参加工作,毕业于北京大学、中国人民大学等中国高等院校、也曾出国求学,在加拿大卡尔顿大学公共管理专业修读硕士研究生。

1994年毕业后,童道驰进入美国知名智库机构、兰德公司的研究生院政策分析专业在职学习,1999年获政策分析博士学位。这期间,他还在兰德公司国际部亚太研究中心担任了四年研究员。

兰德公司在其成立之初主要为美国军方提供调研和情报分析服务,之后逐步扩展,为其他政府以及盈利性团体提供服务。包括弗朗西斯·福山、冯·诺依曼、约翰·纳什等知名学者都曾参与公司的研究。

兰德公司也是弗里德里克帕蒂(Frederick S. Pardee)兰德研究生院的所在地,该院是最早有关公共政策的研究生项目之一,同时也是第一家授予相关博士学位的院校。

1999年,童道驰进入世界银行总部,在企业发展部公司治理局担任了一年多公司治理专家。

回国工作后,童道驰曾长期在中国证监会任职,从2000年至2014年期间,历任中证监规划发展委员会干部、规划发展委员会委员(副局级)、上市公司监管部副主任、发行监管部副主任、国际合作部副主任、国际合作部主任等职务。此前报道指出,童道驰是第一批加入证监会的“海归”。

童道驰于2014年4月调任商务部部长助理、党组成员,后兼任国务院扶贫开发领导小组成员。

2016年12月,童道驰调任湖北省副省长,直至2018年10月再赴海南担任省委常委,同年11月获任命为三亚市委书记至今。

10月31日,海南召开省委学习会,专题学习中共总书记习近平在中共十九届五中全会上的重要讲话。《海南新闻联播》电视画面显示,童道驰当时也参会,并没有即将落马的迹象。

此前报道显示,童道驰精通中英双语,打造“国际化”、勤奋刻苦的形象,曾透露自己每天除了四五个小时睡觉,其他时间都在忙工作。

他在2018年12月在海棠湾会见出席三亚财经国际论坛的嘉宾代表时,全程用英文向参会嘉宾介绍三亚。此外,四天后他在首届海南岛国际电影节开幕式上也用英文致辞,引用了电影《阿甘正传》的经典台词“Life was like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get”。他当时还幽默地说,很抱歉没有为大家准备巧克力,但是准备了精彩纷呈的斗笠舞。