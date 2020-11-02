【图集】中国男人，你化妆了吗？“他经济”蓄势待发

日趋包容的审美、“小鲜肉”的明星效应、淘宝直播等平台男性美妆博主的走红，使得中国男性正在进入自我宠爱、精致优雅的型男时代。

据财经网报道，大数据营销平台阿里妈妈上月发布《双11投资指南》报告指，极致追潮成为中国年轻族群的首要消费特征，而值得关注的是，追潮的Z世代群体中男性比例达到52%，作为被习惯性低估的男性群体伴随“他经济”的养成正在释放全新的消费能量，亟需被重新认识。

中国著名男主播李佳琪在直播间试用并推荐口红。（互联网）

Z世代是流行用语，意指在1995至2009年间出生的人，又称网络世代、互联网世代，统指受到互联网、即时通讯、短讯、MP3、智能手机和平板电脑等科技产物影响很大的一代人。

报告指出，年轻人消费偏好更多和生活品质、健康生活产生强关联。其中有的男性偏爱美容和护理产品，包括发膜、香薰精油、止汗露和牙齿美白等产品，有的男性悦自追潮同时追求健康饮食，对电烤箱、咖啡机、原汁机等偏好度高，有些关注家庭生活品质提升，关注挂烫机、除螨仪、扫地机器人等产品。

提着数个购物袋的男子从服装店满载而归。（互联网）

报告还发现，如今爆款娱乐IP衍生的跨界商品成为人群追逐目标。内容为王之下，借势爆款娱乐IP已成为品牌吸引年轻族群、转化瞬时增量的必备手段之一。热播剧、热播综艺衍生的同款穿搭和潮流品牌被年轻人追捧已经不在新鲜。

中国知名艺人易烊千玺代言彩妆的宣传照。（互联网）

彩妆“他经济”

据天下网商报道，男人妆的热度使得男士彩妆正在成为新的投资风口。《2020中国快消品早期投资机会报告》显示，男士彩妆市场近两年的增速均高于50%。越来越多的创业者正在涌入这个领域。

彩妆巨头敏感捕捉到了“他经济”的风向，加强了对男士系列彩妆的布局。

据《广州日报》报道，香奈儿（CHANEL）推出BOY DE CHANEL系列，囊括男性粉底液、眉笔、无色唇膏等基础款单品，日本化妆品牌POLA ORBIS推出的FIVEISM×THREE系列，则在基础款之上增加了眼妆、唇妆、甲油等产品，以满足日益精致的男性更加多样化的需求。

香奈儿（CHANEL）推出的BOY DE CHANEL系列化妆品。（香奈儿官网）

中国国产品牌在这一领域也有亮眼表现，今年9月，国产男士化妆品品牌“蓝系”完成近1500万元天使轮融资，定位“90后”“95后”的男性消费群体。

根据联合市场研究公司(Allied Market Research)预计，到2022年，全球男性个人护理行业的规模将达到1660亿美元。目前来看，男士彩妆仍存在产品种类少、分类不够细化等问题，在外观及广告设计上都存在明显的男性刻板印象。但这同样意味着，还有一片广阔的空间静待开发。

男性医美势头正起

除了美妆外，男性在医疗美容方面的消费也在飞快崛起。

据微信公号“蛋解创业”报道，医美网站新氧发布的《新氧2019医美行业白皮书》中指出，过去一年中，新氧平台上的男性消费者数量增长了52.30%。男性医美消费者的平均客单价为7025元，是女性的2.75倍。2019年中国医美消费者平均年龄24、25岁，90后成绝对主力军。

90后在医美领域最大的一笔消费是植发。目前无痕植发主流的成交价格是9至10元一个单位。具体需要多少钱看每个人的头秃面积了，所需植发的单位越多，价格也就越贵。

植发时的术前量血压（左上）、签署知情同意书（右上）、美学设计（左下）和术中种植（右下）。（互联网）

在医美项目与年龄分布上，00后更愿意接受骨骼轮廓等大型手术；90后则偏向眼部（双眼皮、开眼角）和鼻部的综合整形；这跟女性接受医美的步骤一样，刚开始是从无创、微创开始，后面逐渐能接受大型手术。男性医美实际上也沿着这个路径在发展。

根据目前的形式来看，未来真正的消费大军00还没有抵达战场。一旦00后进入医美领域，整个医美行业将会迎来巨大的发展。再加上男女性在医美行业消费观念的差异，可以看到高客单价的男性医美产品在未来市场的美好前景。

目前中国医美每千人诊疗次数仅为日本的一半，韩国的六分之一，由此可见，未来随着时间的推移，男性医美的开口将会越来越大。

