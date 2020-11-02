台驻美代表推特转发特朗普助选信息 之后澄清是“误触”

美国总统大选在即，台湾驻美代表处推特帐号在日前转发一则美国第一夫人梅兰妮亚替美国总统候选人特朗普的助选推文，并在一个小时后才删除，指是“误触”。台湾外交部长吴钊燮今天（11月2日）在立法院应询时表示会作出检讨。

据联合新闻网报道，台湾立法院外交及国防委员会今天邀请吴钊燮就“台美关系之现况与未来发展”作报告，并备质询。

会上民进党立委蔡适应质询吴钊燮要不要就转发特朗普助选推文一事进行惩处，吴钊燮则表示会检讨，并强调自己觉得相关行为“不妥”，因此很快将推文拿掉。

他并表示，这样转贴会被认为台湾站在特朗普一边说话，但台湾应该是中立的。吴钊燮也指出，在他国选战中保持中立，是自己部门长期以来的传统。

蔡适应则质疑，如果这是外交部从上到下都遵守的守则，怎么会发生这样的事情？并询问该名人员是否为台湾派去的官员。对此，外交部北美司长徐佑典第一时间难以回答，后来才说，“我想这应该是我们正式的外交同仁。”

蔡适应则说，如果是台湾正式的外交人员，发生这样的事情很严重，并追问外交部后续是否要做出惩处？吴钊燮立刻表示会进行检讨。

蔡适应最后除了质疑该名人员转贴助选文，恐怕不知道自己有问题，也提醒吴钊燮未来在管理推特帐号要更小心，无论是由两个人共管推特帐号，还是避免在手机上操作，再度造成“误触”等。