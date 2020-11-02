港府官员：立法会非独立王国

对于香港警方以涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》逮捕多名泛民主派人士，行政会议成员汤家骅提到，该法立法原意是保障立法会的独立性、尊严和运作，但也强调立法会不是独立王国。

对于有意见该法是为了保障议会免受外界干预，并非用来对付议员，汤家骅今天（2日）在香港电台节目上说，如果有些事情是立法会主席无法处理，则需由警方处理。

八名民主派人士疑似因涉及5月内务委员会风波而被警方拘捕。内务委员会原定于今年5月8日召开会议，由现任内务委员会主席、民建联主席李慧琼主持。

然而当天会议开始前，泛民和建制两派议员在主席台前发生争执，情况混乱。当时朱凯迪爬上主席台后面墙身，想靠近李慧琼，但被保安和建制派阻止。陈志全也一直想走近主席台，却被建制派议员郭伟强拉开，最后跌倒在地上。

朱凯廸和陈志全过后被保安抬离会议室，杨岳桥、谭文豪、尹兆坚、黄碧云和许智峯等其他数名泛民派议员则被逐出会场。

对于有建制派议员事发时也离开座位走到主席台附近，汤家骅说，这起事件涉及刑事罪行，如果有关行为是意图阻碍议会运作，则有可能触犯相关条例，但如果是为了避免其他人阻碍议会运作，则没有犯罪意图。

泛民政党公民党主席梁家杰认为，这起事件明显有政治目的，当局想在延任一年的议会制造白色恐怖和寒蝉效应，权力及特权法原本是用来保护议员的“尚方宝剑”，但现在却被行政机关用来“斩”议员，这是非常荒谬的。

梁家杰说，政治问题应该政治解决，不能用强权解决，即使可以震慑于一时，也不能得人心于永远。他也提到，郭伟强涉嫌将陈志全拖在地上，质疑为何警方没有处理。