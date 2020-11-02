张玉环案受害者家属：我早就不想活了

江西省南昌市进贤县凤岭乡张家村男童张振荣和张振伟，1993年10月24日被人杀害，邻居张玉环被警方认定为疑凶，1995年被法院以故意杀人罪判处死刑，缓期两年执行。张玉环多次不服上诉，直至今年8月4日，江西高院再审，最终宣告张玉环无罪。

不过，对于两名受害男童的家属而言，这场惨案所延续的伤痛仍在继续。

刘荷花，当年被害4岁男童张振伟的母亲向《齐鲁晚报》坦言，自从得知一直认为是“凶手”的张玉环被无罪释放后，觉得自己心被巨石压住了，并在喘不动气的时候经常会大吼，宣泄内心的难受。

“我的心里压着一块大石头，我好不了。我一想起我的小孩，我就难受，我早就不想活了。”

刘荷花的丈夫张建飞解释，张玉环无罪释放后，向来身体衰落的刘荷花又进了医院。他说，自从张振伟被害后，刘荷花的身体就垮了，常常觉得胸闷气短，医生也检查不出具体的病情，而且还看了心理医生，但身体还是好不了。随着年龄增长，她更添了各种病并需长期吃药。

张建飞忆述，张振伟没有出事前，刘荷花曾经是很能干的女人。例如，他在外打工，刘荷花就一个人在家打理，养牛，养猪，带孩子。张健飞也说，他与刘荷花结婚第一年张振伟就出生了，认为如果张振伟没遇害，自己的家会过得很好的。

面对张玉环被无罪释放，另一名遇害男童张振荣的母亲舒爱兰则质疑，凶手至今为什么还没抓到，“他们说我儿子不是张玉环杀的。但我儿子被人杀死了，是谁杀的？总要给我一个说法”。

虽然舒爱兰今年才48岁，但她的头发基本都白了，而且手上的伤痕遍布、指节粗大，甚至有几根手指已经变形无法伸直。

舒爱兰向《齐鲁晚报》解释，这是她在五金厂做工留下的痕迹。不过，这个工作如今也无法再继续。因为，自从她的丈夫瘫痪后，她只能回家照顾丈夫。唯一的儿子则在深圳的电子厂打工，还没结婚。

她哀叹道：“没啥说的了，我们家没指望了。”

在舒爱兰讲述的时候，她的丈夫张国武躺在卧室里，不定时地发出“吁”的大声呻吟。舒爱兰说，去年3月，江西高院对张玉环案作出再审决定。案子重审的消息传到了村里，公安局叫丈夫去录口供，又去了省检察院。回来后丈夫就一直喊头痛，元旦的前一天在家中风。送到医院后，人救回来了，但一场病花光了家里为数不多的存款，还欠下了一屁股的债。

顶梁柱的倒下，也让家庭一起陷入了深渊。“他现在很多话都听不懂了。他不知道我们在说啥，就是心里难受才喊。他心里憋得慌。”不过，舒爱兰反而羡慕躺在床上的丈夫，“什么都不知道了反而轻松了。”

现年53岁的江西农民张玉环在1993年被指控杀害同村两名男童，1995年被南昌市中院判处死刑，缓期两年执行。

同年3月，江西省高院以“事实不清，证据不足”为由撤销一审判决，裁定南昌中院重审。2001年，南昌市中院作出终审判决，维持“判处死刑，缓期两年执行”。

多年来，张玉环及其家人、代理律师等持续申诉，单是他本人从狱中寄出的申诉信就达上千封。2018年，江西省高院决定对案件启动立案复查，去年3月再审此案。

今年8月4日，法院撤销对张玉环的死缓判决，宣告无罪释放。法官认为，没有直接证据表明张玉环犯罪，其此前的有罪供述真实性存疑不能作为合法证据，根据疑罪从无的原则判定其为无罪。

至此，张玉环已蒙受9778天牢狱之灾，成为中国已知被关押时间最长的无罪释放当事人。

纠正冤假错案是中国社会关注度最高的司法话题之一，官方近年来纠正了多起备受瞩目的冤假错案，以彰显法律正义和司法制度改革的进步。

据去年发布的《中国法院司法改革白皮书》，2013年以来，官方通过审判监督程序纠正聂树斌案、呼格吉勒图案、张氏叔侄案等重大刑事冤假错案46起，涉及94人。

聂树斌案是另一起轰动一时的冤案，被视为中国上世纪90年代“严打”时期办案粗糙、司法不公的代表案件。

聂树斌在1995年因故意杀人、强奸妇女罪，被处以死刑，时年21岁。案件后来因真凶招供重新引起关注，聂树斌终于在2016年被平反。

张玉环案至今没有找到元凶，案件平反同样具有代表性。张玉环代表律师王飞受访时时指出，该案最大的意义是“确立了疑罪从无原则在刑事司法中的普遍适用”。

他补充：“案件也说明刑事司法中依然存在一些问题，这需要得到重视，比如有罪推定的思想还是比较严重。”

法律界人士观察，不少冤案背后往往是运动式的司法行动造成的政绩压力。中国各地公安部门曾面对“命案必破”的要求，破案率是政绩考核的主要指标，为实现“命案必破”的不现实目标，冤假错案不在少数。

