武汉网约车司机猝死 近七日在线78小时服务39小时

中国湖北武汉一网约车司机10月31日在天河机场停车场车内身亡，初步推测为心脏类疾病猝死。武汉市交通运输委员会微博通报，经核查司机近七日在线78小时服务39小时。

综合澎湃新闻和经视直播官方微博报道，武汉天河国际机场一辆网约车司机，在机场停车场的车内身亡。据现场其他司机介绍，死者为一名三四十岁的男性，已有两天没回家，家人和他一直联系不上，后通过网约车平台定位查询到这位司机在机场停车场内，家人委托朋友到机场找到时，男子已经过世。

武汉市交通运输委员会官方微博之后公告说，经核查上述情况基本属实，目前初步推测司机为心脏类疾病导致猝死，具体原因警方正在进一步调查中。滴滴总部应急管理中心已成立专项工作组，配合警方进行调查并与家属商讨处置善后相关事宜。

网传死亡的网约车司机周某，男，42岁，湖北省公安县人。周某妻子10月30日向丈夫公司反映，其丈夫周某一直未归。该公司查询GPS定位发现10月29日19点多开始，车辆一直停在天河机场停车场内，处于停运状态。

该公司工作人员赶往天河机场，发现周某在车内已失去意识，随即报警并向滴滴出行平台同步报告相关信息。警方和救护人员赶到现场后确认周某已经死亡，初步推测为心脏类疾病导致猝死，具体原因警方正在进一步调查中。

经滴滴出行平台进一步核查，周某近七日在线时长为77.93小时，服务时长为38.77小时。