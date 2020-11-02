港议员许智峰获保释 批评香港成“警察国度”

香港民主党立法会议员许智峰因涉及今年5月8日立法会内务委员会的冲突事件，今日（11月2日）于西区警署就另一宗案件报到时被捕。他于下午获准以1000元（港元，176.28新元）保释，本周四将会连同另外七名被捕的民主派人士提堂。许智峰批评说，港警这是彻头彻尾的滥捕滥告、滥用权力，他形容香港似已成为“警察国度”（police state）。

据香港01报道，许智峰指，自己被控违反《立法会(权力及特权)条例》中的藐视罪以及干预立法会人员罪。他批评说，这次拘捕他和其他七名民主派人士，是彻头彻尾的滥捕滥告、滥用权力，香港似已成为“警察国度”（police state），立法会议事堂的程序、一言一行，竟然要由警方去管治。他指出，政府、建制派的无能，就由警方去管理。

许智峰还再次谴责警方拘捕行动，扬言民主派的议会抗争绝不罢休，无畏无惧。

被问到是否担心今后的议会抗争，会被当局以《国安法》起诉，许智峰表示，以政府警方的“无耻程度”，不排除他们会用任何手段封杀民主派、将不喜欢的人士带入法庭，自己已有心理准备面对法律风险。

许智峰因涉及去年7月屯门警署外一宗集结案，今年8月底被捕，须定期到警署报到。许智峰今日早上9时许，于立法会出席财经事务委员会副主席选举的程序后，约10时出发前往西区警署报到，入内后被警方拘捕。