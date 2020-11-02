香港金管局：香港银行有能力应付制裁等风险因素

香港金融管理局强调，美国的单边制裁对香港没有法律效力，并相信业界会视法律风险，在营运方面进行适当调整。

据香港电台今天（2日）报道，香港金管局总裁余伟文说，不同机构都有需要针对地缘政治因素作出应变，而业界一直合规营运，也不认为银行会被制裁。

余伟文提到，面对制裁等风险因素，香港银行的抗震力强劲，金管局也与银行保持紧密沟通，为银行体系提供流动性支持，他相信香港银行有能力应付。

美国早前宣布制裁多名中港官员，有香港立法会议员关注香港银行会否受到波及。

对于近期有意见认为深圳将取代香港，余伟文认为，港深的角色是相辅相成，香港作为国际金融中心的特色是国际十分珍惜，特别是资金自由出入，以及金融基建与国际接轨。他说，面对国际围堵中国，香港需要做好自己，把握好金融科技等机遇，保持竞争力。

美国财政部在8月宣布制裁特首林郑月娥等11名中港官员，并将他们列为“特别指定国民”。财政部后来在9月宣布，美国人不得与受到制裁的港府官员进行任何交易。

另一方面，对于近期有意见认为深圳将取代香港，余伟文认为，港深的角色是相辅相成，香港作为国际金融中心的特色是国际十分珍惜，特别是资金自由出入，以及金融基建与国际接轨。

他说，面对国际围堵中国，香港需要做好自己，把握好金融科技等机遇，保持竞争力。