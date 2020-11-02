台立委称掌握“五眼联盟”情资：美大选后将会有暴动

国民党不分区立委吴斯怀透露，他已掌握“五眼联盟”的情资，并称美国在总统选举后将会有暴动。

据《中国时报》报道，也是台湾陆军退役中将的吴斯怀，今天在立法院国防外交委员会质询外交部长吴钊燮时说，据他掌握的五眼联盟情资显示，美国在来临的总统选举结束后，会发生暴动；而上周在纽约等地，已爆发民主共和两党支持者之间的冲突。

他并说，基于上述局势，总统蔡英文上周六（31日）才突然召开国安会议。

吴斯怀认为，蔡英文突然召开国安会议有两个罕见状况：一个是蔡英文选在周末召开。他说，一般上国安会议都是定期决定，不是临时的，召开前也要有所准备，在周末召开不是好事；第二，开完国安会议后就发布新闻稿，也很罕见。

综合《自由时报》和中央社报道，蔡英文前天召开国安高层会议表示，台美关系是台湾外交工作的“重中之重”。无论选举结果为何，持续深化与美国共和民主两党的关系，争取美国跨党派持续一致支持民主台湾，是台湾推动台美关系发展的首要目标。

蔡英文也指出，台湾和美国是理念和价值的同盟，相信未来台美关系会在既有互动合作的基础上，持续巩固深化，不会受到任何变数影响。

吴斯怀也坦言，美国数十年来的总统选举，只有此次“让全世界都担心”，因为整个状况几乎要失控，并表示相信台湾外交部有专业研判，会给蔡英文正确的信息。

另据《自由时报》报道，对于外界质疑台湾偏向共和党，台湾外交部长吴钊燮今天在立法院备询时说，台湾几十年来传统是与两党平行交往，且都维持很好关系，例如台湾在美国国会受到跨党派支持，不会因为外界的刻板印象就改变长远做法。

对于美国大选的形势变化，吴钊燮也说，台湾驻美代表处与外交部都有掌握状况，强调不管结果怎样，都会持续和美国维持非常良好的关系，“这点毋庸置疑”。



