央视连续公布三起涉外间谍案 包括妻子发展婚外情后与丈夫协同搜集情报

昨天是中国《反间谍法》颁布实施六周年，中国央视今天（11月2日）连续公布三起间谍案，以儆效尤。

央视公布的第一起案件是云南省某省直机关工作人员，副高级工程师黄娟，她在出国留学时与当地一名伪装成学者的情报人员发展出婚外情，过后答应帮对方搜集中国的机密信息。

在黄娟回国后，她正在云南某县挂职副县长的丈夫李宏伟为了挽回婚姻，维持完整家庭的形象，也选择帮助妻子搜集资料，并直接告诉妻子“在异国他乡，如果有一个老师来呵护，这个可以接受，大家井水不犯河水。”

侦查发现，自2002年以来，黄娟夫妇将工作中接触到的所有文件悉数拍照出卖给境外间谍人员，其中机密级文件四份、秘密级文件10份，两人共接受情报经费4万9000美元（约6万5000新元）和30余万元人民币（约6万1200新元）。此外，境外间谍人员还在海外开设银行账户，向黄娟额外发放所谓“养老金”100万元人民币。

今年5月，昆明市中级人民法院以间谍罪判处黄娟有期徒刑10年，剥夺政治权利10年；以间谍罪判处李宏伟有期徒刑三年，剥夺政治权利三年。

央视公布的第二起案件则是一名边境某县机关工作人员向境外情报机关人员搜集中方掌握的涉及该国某事件的有关情况，以及中方内部的考虑等机密情报与信息。最后被判有期徒刑15年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产10万元人民币，追缴非法所得10万元人民币。

第三起案件则是一名大连男子以为自己找到兼职，帮助境外人员拍摄大连船厂工作设备等军事机密。不过这名男子最后选择自首，而且尚未对中国国家安全造成实质危害，因此中国国家安全机关依法免于追究其刑事责任。