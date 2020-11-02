彭博专栏作者：中国正为无特朗普的世界做好准备

彭博专栏作者任淑莉今天（2日）撰文认为，中国正为一个没有美国总统特朗普的世界做好准备。

任淑莉在文章中提到，短短不到一个月的时间里，中国央行做出了两件不同寻常的事。

一是把远期售汇业务外汇风险准备金率下调到了零。这样一来便降低了做空人民币的成本，由此为人民币下跌提供了空间。二是在确定每日人民币兑美元中间价时停止使用作为三要素之一的所谓逆周期因子。这两样东西是分别于2015年和2017年设定、用以阻止人民币大幅贬值的重要工具。

作者提到，上个季度人民币创出了十多年来的最佳表现，“眼下北京需要做的是防止人民币升值过多，尤其是在拜登入主白宫的可能性越来越大的情况下更是如此。”她认为，这位民主党候选人无论对中国采取什么样的态度，其政策肯定会比特朗普的政策更具可预测性，而这对于人民币将是好事。“实际上，外汇交易员们已经走到了决策者的前面，伴随蓝色浪潮的日益高涨正在大量增持人民币。”

任淑莉说，过去两年中，人民币一直深受地缘政治波动因素的左右，经常项目盈余和利差等传统决定汇率走势的指标倒是退居二线。“如今既然特朗普看上去已经难免要出局，而中国经济在欧美等地纷纷重陷封锁之际仍在持续复苏，人民币的前景自然是一片大好。”

北京要想保持外资的稳定流入，作者认为，遏制汇率过度波动便成了至关重要的事。“海外投资者被诱人收益率吸引住，正在以前所未有的速度买入中国的主权债券，今年有望取代城市商业银行成为此类债券的第二大投资群体。”她说，如果人民币成为投机目标而大起大落，长线投资者就得考虑汇率风险对冲，并很有可能会因此却步，尤其是市场如今似乎已日益认定，一旦民主党在美国大选中获胜，这将会导致美国国债收益率走高，中美之间2.4个百分点的利差则将因此而缩小。