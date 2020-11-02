10月中国物流业景气指数56.3% 继续高位回升态势

中国物流与采购联合会2日发布数据显示，10月份中国物流业景气指数为56.3%，较上月回升0.2个百分点。同期，新订单指数回升，物流需求仍较旺盛。

据中新社报道，中国物流信息中心主任何辉认为，10月份，中国物流业景气指数继续保持高位回升态势且增速平稳。从分项指数看，12个分项指数均位于扩张区间。从区域看，东部地区加快回升，中部和西部地区增势高位趋缓。从行业看，各行业均保持活跃的运行态势，快递快运业保持强劲增长势头。

何辉说：“从企业规模看，大中小微型物流企业均位于较高景气区间，其中小微型物流企业业务量和订单均保持加快回升态势，企业经营状况继续向好。”

数据显示，10月份，新订单指数为56.7%，较上月回升0.8个百分点，显示出物流需求仍较旺盛，将支撑物流业保持在适度增长区间。10月份，设备利用率指数较上月回升0.4个百分点，仍保持在56.2%的较高水平，显示出物流设备利用效率依然较高。

分析认为，从后期走势看，业务活动预期指数为62%，回升0.3个百分点，新订单指数回升0.8个百分点，预示着物流业经济运行将保持平稳适度增长的趋势，而在“双十一”等因素带动下，快递物流等细分物流业态将进入季节性旺季。