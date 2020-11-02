香港海关破历来最大宗冰毒案　

香港海关破获历来最大一宗贩运冰毒案，估价市值达2.98亿港元（0.53亿新元）。

据香港中通社报道，香港海关2日在记者会现场展示了该批毒品，现场所见数量相当庞大。根据通报，检获的冰毒共有251包，共重501公斤，无论重量或市值均为香港海关破获的最大宗贩运冰毒案件。

香港海关10月29日经风险评估和资料分析，锁定一个长40呎的转口货柜。因其报称路线迂回可疑，海关在青衣海关货运场对其进行进一步清关，经X光检测后发现货柜仅装载三分之一的空间，内含1168包水泥。海关随后清点货品，发现尽管每个水泥包装都很完整一致，但个别较为膨胀，且声称每包重20公斤的水泥个别只得10数公斤。遂逐一进行X光检测，根据异样影像锁定可疑水泥包装。海关经统计后，发现柜内近八成水泥袋均为真水泥，其余两成则混有装载冰毒的纸盒。

香港海关港口及海域科总指挥官李德信说，因该货柜为转口货柜，未有拘捕相关人员。

经海关侦查，该批冰毒的实际走私路径先由墨西哥出发，然后转往韩国、越南和香港，之后会经新加坡到达目的地澳大利亚，其中冰毒在越南停留三个月，且有提存记录。据香港海关分析，该宗案件涉及跨境贩毒集团，考虑到冰毒在澳大利亚的黑市价为香港5倍等因素，相信贩卖目标并非香港本地市场。

香港海关相信，贩毒集团通过以较重正常物品掩饰和采取迂回货运路线等手段，试图逃避各地海关的监察与监控。香港海关会就目前掌握的资料，和海外相关情报机构进行交流。

根据香港海关数据，2020年前三季度海关共缴获244公斤冰毒，与去年同期相比上升2.8倍，主要来自缅甸等东南亚国家，其中217公斤在机场缴获。上宗由墨西哥流出的冰毒案件则可追溯至2019年，缴获冰毒重约110公斤，当时市值近7700万港元。海关指出，今年受新冠肺炎疫情影响，世界各地对人员出入境实施限制措施，因此贩毒集团改以货运、邮寄、快递为主。