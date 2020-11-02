援助团体吁港人勿投奔美国领事馆：只会使情况更政治化

多个美国港人组织与移民律师呼吁港人不要效仿有关人士的做法进入美国领事馆寻求庇护，称这只会使情况更政治化、更难得到保护。

据美国之音2日报道，流亡海外港人组织“避风驿”联合创办人梁继平等人在网上论坛上一致认为，闯美国领馆寻求庇护的做法不可取。

早前已宣布解散的独派学生组织“学生动源”的前召集人钟翰林10月27日到美国驻港总领事馆寻求庇护未果，之后被香港当局逮捕。

美利坚大学前法律学院教授黄真认为，投奔领事馆的做法不切实际与不可行，也没有保证必然得到庇护。她希望香港的抗争者不要自我美化幻想，不要以为自己在影片中演绎英雄角色。

黄真解释，根据美国现行政策，香港抗争者若想得到美国保护，可以在香港以外及美国以外的国家地区，向当地的联合国难民专员公署申请难民资格，再转介至美国政府审核处理，成功批准后前往美国永久定居。

她续称，若抗争者已身在美国，持有有效签证，或在入境美国时，均可提出申请政治庇护。美国政府批准予否其中一项主要的考虑因素，在于申请人或其家人是否受过死亡恐吓、 监视，其资产拥有、接受教育、就业及人生自由的权利是否受到伤害。

黄真强调，要成功申请的前提是，必须证明有主观与客观的理由，使美国政府相信，并证明自己是政治迫害的受害者。

但在过去一年多的反修例社会运动中，被捕者数以千计，并非每一位抗争者受到传媒报导关注，他们的知名度也不如前“香港众志”组织核心人物黄之锋及罗冠聪等人。普通的抗争者又如何使美国政府信纳为真正的政治迫害者？

另外，正在努力推动美国国会通过《2020年香港人民自由与选择法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act 2020）的香港民主委员会(Hong Kong Democracy Council）称会尽力加强扩大现有法律基础，协助有意到美国寻求政治庇护的香港抗争者。

这项正在等待美国众议院全院通过的法案将扩大逃避政治迫害的香港居民的保护范围。法案让在指定期限内已置身美国境内的香港居民可以合法居留和获得工作许可。它亦将建立登记香港居民身份的程序，加速办理在美港人的合法永久居民身份“绿卡”。有关计划类似于当年为回应1989年天安门事件而在1992年实施的“中国学生保护法”。