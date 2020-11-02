11月中国A股迎“开门红” 创业板指涨近2%

摆脱10月最后一个交易日收跌的阴影，中国A股在11月的首个交易日迎来“开门红”。2日开盘，A股三大指数集体反弹高开，最终悉数飘红收盘，创业板指更是涨近2%。

据中新社报道，截至收盘，上证综指报3225.12点，涨0.02%，成交额为3253.22亿元(人民币，下同，663.94亿新元)；深成指报13420.96点，涨1.39%，成交额为4871.1亿元；创业板指报2708.39点，涨1.98%，成交额为2312.2亿元。

总体看盘面，光伏概念持续走强，家电、白酒、新能源汽车等板块保持强势，军工板块、医药板块等则表现不济。

今年的“双十一”购物节正式开启，天猫、京东、苏宁等电商的最新数据显示，3C家电销售火爆。中银证券研究团队认为，随着“双十一”大促来临，家电消费有望迎来新一轮高潮，线上市场有望维持较高景气。

同时，A股市场的“饮酒”热情不减，白酒板块股价集体向好，但背后却是公司业绩的大幅分化，头部酒企财报表现亮眼，而部分中小区域酒企的业绩则进一步下滑。

展望后市，前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，A股市场有望迎来反弹行情，从资金面来看，蚂蚁上市之后对于市场资金的分流作用会逐步减少，市场资金面也会有所改善，因此本周市场应有望出现震荡反复走势。