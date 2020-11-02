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中国央行和证监会等四部门约谈马云等蚂蚁集团负责人

发布 / 2020年11月2日 9:53 PM

更新 / 2020年11月3日 8:03 AM

中国央行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局昨天对蚂蚁集团实际控制人马云等人进行了监管约谈。（路透社档案照）

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中国证监会网站2日发布消息说，中国人民银行（央行）、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

证监会的公告并无披露约谈内容。但蚂蚁集团回应称，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

马云上个月曾公开批评中国金融监管系统，并认为创新一定要付出代价，“做没有风险的创新，就是扼杀创新”。他也直言监管部门监管到后来，“自己部门没有风险，但整个经济有不发展的风险”。

中国四大金管部门此刻大动作联合约谈，势必冲击蚂蚁集团于后天（5日）掛牌上市。

阿里巴巴持股的蚂蚁集团首次公开发行（IPO），近日获得市场空前热烈回响，即将在后天同步于上海、香港掛牌上市，计划集资约344亿美元（469亿新元），募资规模已跃为全球IPO第一名。

据《香港经济日报》报道，早前人民银行旗下金融时报官方公众号，于上周转载学者文章称，有些大型公司设立之初不需要接受审慎监管，但后来变相吸收公众存款，更点名蚂蚁集团，称其拿到了很多的金融业务牌照，可以进行与银行类似的存贷款业务，需要进行“审慎监管”。

报道说，该文章题为《关于金融创新与监管的几点认识》作者署名为“资深学者张非鱼”，但网络上并无其相关资料，且该文最初在《第一财经》和《财新》发表，随即获人民银行旗下金融时报公众号转载。报道也说，媒体引述市场人士意见称，该文作者实为监管部门内部人士。

另据新浪财经报道，银保监会主席郭树清11月2日主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻中共十九届五中全会精神，并结合银保监会工作实际，提出贯彻落实要求。

会议要求，牢牢守住不发生系统性风险底线。前瞻性应对银行不良资产反弹。有序推进高风险金融机构风险化解。持续拆解高风险影子银行业务。严厉打击非法金融活动，坚决整治各种金融乱象。严防外部输入性风险。

会议要求，着力完善现代金融监管体系。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，提升金融监管能力。加强制度建设，坚持市场化、法治化、国际化原则，提高监管透明度。完善风险全覆盖的监管框架，增强监管的穿透性、统一性和权威性。依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。对各类违法违规行为“零容忍”，切实保护金融消费者合法权益。

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