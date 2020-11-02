中国央行和证监会等四部门约谈马云等蚂蚁集团负责人

中国证监会网站2日发布消息说，中国人民银行（央行）、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

证监会的公告并无披露约谈内容。但蚂蚁集团回应称，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

马云上个月曾公开批评中国金融监管系统，并认为创新一定要付出代价，“做没有风险的创新，就是扼杀创新”。他也直言监管部门监管到后来，“自己部门没有风险，但整个经济有不发展的风险”。

中国四大金管部门此刻大动作联合约谈，势必冲击蚂蚁集团于后天（5日）掛牌上市。

阿里巴巴持股的蚂蚁集团首次公开发行（IPO），近日获得市场空前热烈回响，即将在后天同步于上海、香港掛牌上市，计划集资约344亿美元（469亿新元），募资规模已跃为全球IPO第一名。

据《香港经济日报》报道，早前人民银行旗下金融时报官方公众号，于上周转载学者文章称，有些大型公司设立之初不需要接受审慎监管，但后来变相吸收公众存款，更点名蚂蚁集团，称其拿到了很多的金融业务牌照，可以进行与银行类似的存贷款业务，需要进行“审慎监管”。

报道说，该文章题为《关于金融创新与监管的几点认识》作者署名为“资深学者张非鱼”，但网络上并无其相关资料，且该文最初在《第一财经》和《财新》发表，随即获人民银行旗下金融时报公众号转载。报道也说，媒体引述市场人士意见称，该文作者实为监管部门内部人士。

另据新浪财经报道，银保监会主席郭树清11月2日主持召开党委（扩大）会议，传达学习贯彻中共十九届五中全会精神，并结合银保监会工作实际，提出贯彻落实要求。

会议要求，牢牢守住不发生系统性风险底线。前瞻性应对银行不良资产反弹。有序推进高风险金融机构风险化解。持续拆解高风险影子银行业务。严厉打击非法金融活动，坚决整治各种金融乱象。严防外部输入性风险。

会议要求，着力完善现代金融监管体系。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，提升金融监管能力。加强制度建设，坚持市场化、法治化、国际化原则，提高监管透明度。完善风险全覆盖的监管框架，增强监管的穿透性、统一性和权威性。依法将金融活动全面纳入监管，对同类业务、同类主体一视同仁。对各类违法违规行为“零容忍”，切实保护金融消费者合法权益。