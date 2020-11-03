忧美大选市场波动 中国金融机构可能会限制贵金属外汇交易

美国总统大选当地时间11月3日将登场，中国银行和交通银行昨天都发布公告称，预计11月3日至11月4日贵金属、外汇市场市场风险可能加剧；如果市场波动加剧，可能会限制贵金属和外汇产品的交易。

中国银行透过官网发布公告称，预计3日至4日贵金属、外汇市场波动性将急剧升高、流动性将显著降低，市场风险可能加剧。

公告指出，美国大选期间，中国银行会继续为客户提供代理与报价服务，但考虑到整个国际市场可能出现的上述变化，按照国际惯例将做出临时调整。

公告并称，若出现流动性枯竭的极端情况，中国银行可能在短时间内暂停帐户贵金属、双向帐户贵金属、积利金、外汇宝、双向外汇宝、个人期权部分合约的报价；如果流动性显著降低，中国银行可能适当下调这些金融理财产品单笔成交金额上限。

公告称：“请投资者做好委托管理，提高风险意识，合理控制仓位，谨慎操作，理性投资”，并强调上述临时调整措施将在市场恢复稳定后予以取消。

交通银行也在公告中表示，将依据国际金融市场惯例以及交通银行多种金融理财产品的交易规则，参照国际市场报价及市场流动性状况，灵活采取包括限制交易在内的相关措施。

此前受中国银行“原油宝”事件的影响，包括工商银行在内的中国多家银行宣布暂停账户贵金属开仓交易，旨在控制潜在风险。

