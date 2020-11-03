被批利用宗教谋利 网红道士梁兴扬突遭除名

曾为纪念“吹哨人”李文亮等抗疫殉职者自立558块牌位的网红全真道士梁兴扬日前突遭曾供职的陝西西安市长安区道教协会公告解除教职人员资格。公告称梁兴扬网络诽谤道教教职人员，制造矛盾与冲突，影响宗教和睦及“利用宗教影响进行商业营销、借教敛财、谋取个人利益”，但上述指控被梁兴扬在其微博上反驳是“妄加罪名”。

根据香港《明报》报道，陝西西安市长安区道教协会上周五（10月30日）发布公告称，依据《道教教职人员认定办法》、《陝西省道教教职人员认定办法》，免去梁兴扬长安区道教协会秘书长职务。陝西省道教协会按程序已于上月27日解除梁的教职人员资格。

在遭除名前，梁兴扬在10月10日曾透过其个人微博发文称，即日起，自愿停更微博、退出道籍、辞去相关道教教职工作及道教相关社会职务，仅作为一名普通的爱国道教信仰者和传统文化爱好者，“践行自我、传播正能量”。此后，其拥有逾300万粉丝的个人帐号停止更新。

不过，一个疑似梁兴扬新注册名为“爱生活的修仙者”微博帐号，近日发布两张同为西安市长安区道教协会的公告，除上述解除梁兴扬教职人员资格公告外，还附有一则今年1月《关于梁兴扬个人对武汉肺炎疫情捐款情况》的公告，称梁兴扬以个人名义向武汉市慈善总会捐款十万元人民币（约两万新元），“充分体现道教慈悲救难，济世利人的爱国爱民精神。”对于相关指控，“爱生活的修仙者”账号说，“我用庙里的香火钱买车买房了？对我的诬告和名誉侵权，等着法律的手段解决吧。”

梁兴扬原是全真龙门派道士，在西安金仙观清修。他在2015年成为网红是因为当年针对美军舰在南中国海行使“航行自由”，他用在南中国海“贴了一道符”应对。今年9月为包括李文亮在内558名在疫情中殉职的民间抗疫英雄制作灵位，引起海内外媒体关注。