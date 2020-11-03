曾涉性侵丑闻 中国传媒大学原副校长蔡翔获刑

北京市第三中级人民法院7月已对中国传媒大学原党委常委、副校长蔡翔涉嫌贪污一案作出一审判决，以贪污罪判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金20万元（人民币，下同，四万新元）。

根据北京法院审判信息网消息，北京市三中院认定，蔡翔作为国家工作人员，利用职务便利套取公款，数额巨大，因此作出上述裁定。

公诉机关指控称，2008年6月至2017年12月，蔡翔利用担任中国传媒大学出版社社长、中国传媒大学副校长等职务上的便利，骗取公共财物人民币72万余元。

案发后，蔡翔的亲属已代为退缴全部赃款，蔡翔对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，并自愿签署了认罪认罚具结书。

北京市三中院经审理查明，2008年6月，被告人蔡翔利用担任传媒大学出版社社长的职务便利，通过虚列会议费支出的方式套取公款三万元，在北京某文化公司办理会员卡一张并用于个人消费。

2012年2月至2017年2月，被告人蔡翔利用担任传媒大学出版社社长、科研项目负责人等职务便利，以虚列学生劳务支出、虚假发票报销等方式套取公款共计49万余元据为己有。

2016年8月至2017年12月，被告人蔡翔利用担任中国传媒大学副校长、科研项目负责人等职务便利，以虚列审读费、购买虚假差旅机票等方式套取公款20万元据为己有。

法院认为，被告人蔡翔作为国家工作人员，利用担任中国传媒大学副校长、传媒大学出版社社长、科研项目负责人等职务便利，以虚列学生劳务开支、虚假发票报销等方式套取公款，且数额巨大，其行为已构成贪污罪。

综合全案证据，北京市三中院今年7月28日一审以蔡翔犯贪污罪，判处其有期徒刑三年六个月。

据中央纪委国家监委网站此前发布的消息，中央纪委国家监委驻教育部纪检监察组、北京市纪委监委今年1月对中国传媒大学原党委常委、副校长蔡翔严重违纪违法问题进行了联合审查调查。

当时通报提到，蔡翔“违反生活纪律，与他人长期保持不正当性关系”。此前报道，蔡翔2018年曾被举报泡温泉时性侵女学生。一名已毕业的女生在博客上发文称：我，中国传媒大学2012届毕业生，在大约2008年冬的某一天，被当时的中国传媒大学出版社社长、博士生导师蔡翔（险些）性侵。

该女生称，当天，她被蔡翔带往京郊一个地方泡温泉。其间，她被蔡脱光衣服并亲吻，由于她一直拒绝，蔡总算没有强行施暴，最终把她送回了学校。

公开资料显示，1964年出生的蔡翔是湖北黄梅人，1990年3月参加工作，研究生学历，文学博士。

在进入中国传媒大学之前，蔡翔一直在出版系统工作，先后任中国卓越出版公司编辑、国际文化出版公司编辑，1995年进入华夏出版社后，历任编辑、社科编辑室副主任、社科部主任。

2001年8月起，蔡翔进入中国传媒大学，任中国传媒大学出版社社长、校长助理等职。2014年7月起，任中国传媒大学党委常委、副校长。2018年1月起，任中国传媒大学传播研究院出版学专业博士生导师和硕士生导师。

据媒体报道，蔡翔在就任中国传媒大学副校长后的首次会议上说：“有一句话说给我自己，也希望大家监督：我来到这里，坐到这个位置上，没有任何关系，也没有为自己提任何个人的条件，所以没有理由不去勤奋工作。我承诺：做一位公正、廉洁、善良的领导；希望在我以后的工作中，你们在我的身上，看不到腐败、专制，或其他类似时髦的名词。”

据报道，中国传媒大学出版社在蔡翔的带领下，第一年就实现了盈利670万元。