据报蚂蚁集团H股在香港暗盘市场溢价50%

在蚂蚁集团本周挂牌上市前，机构投资者正在以高于该公司首次公开募股(IPO)的价格购买其香港股票。

据彭博社报道，知情人士透露，周一在暗盘市场，有些交易以每股120港元（21.13新元）的价格成交。这比80港元的IPO价格高了50%。因无对媒体讲话的授权，知情人士要求匿名。

在所谓的暗盘市场中，投资者可以在新股正式登陆证券交易所之前进行购买。这种场外交易机制通常被视为衡量投资者对新股需求的早期指标。在蚂蚁集团周四挂牌上市前一日，散户将能够通过类似的渠道进行交易。

投资者大力追捧蚂蚁集团IPO，点燃了对该股将在上市首日大涨的预测。对其H股的需求非常强劲，以至于该公司比原计划提前一天停止接受专业投资者的认购。根据蚂蚁的招股说明书，机构和战略投资者可能会吃进约97.5%的香港发售股票，尽管该数字可能会由于回拨和绿鞋条款而发生变化。

蚂蚁集团在香港和上海的双重上市，也吸引了至少3万亿美元（4.09万亿新元）的散户认购。香港的认购是如此激烈，以至于一家券商的平台因订单过多而短暂关闭。A股IPO面向散户部分的需求比初始供应量高了逾870倍。

另据《星岛日报》报道，信诚证券联席董事张智威认为，蚂蚁挂牌首日出现三成至五成升幅并不出奇，因为抽中新股的小投资者或会参考基金暗盘价格，不会轻易低价沽货。不过，以一只超重磅新股来说，单日暴涨五成已相当“夸张”，难以预计会否有超过五成的升幅。