中国最大型无人机“翼龙10”亮相 据称能与美国死神较量

江西南昌瑶湖机场上周六（31日）举行的飞行大会上，中国国产最大型无人机“翼龙10（云影）”再度登场。据了解，“翼龙10”处于全球军用无人机的第一梯队水平，能与美国的“死神（Reaper）”MQ9一争长短。

根据《香港经济日报》报道，从央视发布的影片显示，翼龙10可挂载多种航空炸弹，包括能放进歼20弹舱里的FT7炸弹，以执行不同任务需要。

该款无人机最早于2018年的广东珠海航展上出现，它当时叫“云影”无人机，与“翼龙1/2”不同的是，“翼龙10”的机身更大，且采用涡喷发动机为动力，而非“翼龙1/2”所用的活塞式发动机，档次和性能提高。

据了解，“翼龙10”处于全球军用无人机的第一梯队水平，能与美国的“死神”MQ9（图）一争长短。（路透社档案照）

“翼龙10”由成都飞机工业（集团）责任有限公司研制，为高空高速大型无人机，最高飞行高度14500米、最大飞行速度650公里，最大航程4000公里，现场图片显示挂载有两个副油箱，可飞行更远的距离。

武器系统方面，由于翼龙10的雷达与光电系统十分先进，使该无人机至少能使用七种精确导引炸弹，包括LS6100激光导引炸弹、BBM3 GPS导引炸弹、FT7防区外精确导引炸弹、YJ9E轻型反舰导弹等。

其中FT7采用钻石弹翼结构，炸弹的整体直径很小，可放进歼20的弹舱里。

有评论称，与美国的“死神”MQ9相比，两者性能相近。速度上翼龙10有近每小时200公里的优势，航程可达2000公里。整体来看，翼龙10的水平已经处于世界第一梯队，并且完全有能力与MQ9在国际无人机高端市场一争雌雄。