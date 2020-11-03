彭博：美国品牌赶在双十一之际入驻阿里巴巴

对于在复燃的疫情中艰难求生的美国品牌而言，中国市场是为数不多的亮点之一。在阿里巴巴准备举办有史以来最大规模的购物马拉松之际，尽管面对美国政府日益增长的敌意，但作为全球复苏最快经济体的门户，阿里巴巴正在赢得美国的支持。

根据彭博社报道，每年11月11日达到高潮的阿里巴巴双十一购物狂欢节去年取得了380亿美元（518亿新元）的销售额令黑色星期五和网络星期一也望尘莫及。作为中国消费的缩影，今年的双十一活动将是自11年前推出以来国际影响力最大的一次，许多美国商家将借此首次进军中国市场。

叔叔巴德（Uncle Bud’s）就是其中之一。该公司计划通过阿里巴巴天猫国际平台上的网络商店，实现至少100万元人民币（15万美元）的销售额。这家总部位于洛杉矶的个护产品生产商找来了前NBA超级巨星魔术师约翰逊(Magic Johnson)，通过双十一前的现场直播，向中国购物者推销其以大麻为原料的身体凝胶和乳液。

叔叔巴德联合创始人斯基亚维（Bruno Schiavi）受访时说，“天猫真的愿意寻找新兴品牌并将其带给中国消费者”。他并说，公司希望有一家强大的公司作后盾。作为从美国进入中国市场的新兴品牌，总是需要经过很多步骤。但是有天猫作后盾真是太好了。

中国最大的年度网络购物节仅是美国消费品牌越来越依赖世界第二大经济体实现增长的最生动例子。对于他们来说，阿里巴巴提供了接触中国新兴中产阶级的一个大型窗口。美国在去年的双十一进口国家和地区排名中位列第二，仅次于日本。今年的情况更是如此，雅诗兰黛和耐克等公司都在指望中国消费者帮助弥补疫情引起全球经济放缓而损失的部分销售收入。

这一事实可能不会被美国政府忽略。这家在线零售巨头专注于国内市场（国际贸易仅占总销售额的7%），这意味着它与字节跳动和腾讯控股等其他中国互联网巨头不同，该公司只能有限访问可能存在的个人敏感数据。

特朗普试图在美国总统大选前禁止字节跳动的TikTok和腾讯旗下的微信超级应用，如果获得第二个总统任期，他可能会继续让华盛顿与北京脱钩。即使特朗普在周二的大选中败北，鉴于拜登过去几年转向对北京采取更具对抗性的基调，这位民主党候选人出任总统可能也不会全面调整战略。

