习近平：“十四五”时期改革又到了一个新的关头

中国国家主席习近平昨天下午在主持召开中央全面深化改革委员会第十六次会议时强调，中国在“十四五”时期将进入新发展阶段，改革又到了一个新的关头。要继续把握好改革和发展的内在联系，深刻认识中国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识全面深化改革的阶段性新特点新任务，构建新发展格局，紧盯解决突出问题，使改革更好对接发展所需、基层所盼、民心所向，推动改革和发展深度融合、高效联动。

根据新华社报道，习近平在上述会议在指出，“十三五”以来，全面深化改革取得重大突破。“十四五”时期改革又到了一个新的关头。他要求贯彻十九届五中全会精神，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局，紧盯解决突出问题，提高改革的战略性、前瞻性、针对性，使改革更好对接发展所需、基层所盼、民心所向，推动改革和发展深度融合、高效联动。中共中央政治局常委、中央全面深化改革委员会副主任李克强、王沪宁、韩正出席了会议。

会议审议通过了《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》、《建设高标准市场体系行动方案》、《全国人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定》、《关于促进养老托育服务健康发展的意见》、《关于全面推行林长制的意见》、《关于文化企业坚持正确导向履行社会责任的指导意见》、《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。

会议指出，推进国有经济布局优化和结构调整，对更好服务国家战略目标、更好适应高质量发展、构建新发展格局具有重要意义。要坚持问题导向，针对当前国有经济布局结构存在的问题，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持有所为有所不为，聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，调整存量结构，优化增量投向，更好把国有企业做强做优做大，坚决防止国有资产流失，不断增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。坚持依法监督、正确监督，坚持全口径、全覆盖，健全国有资产管理情况报告工作机制，完善监督机制，加强整改问责，履行国有资产监督职责。

会议强调，建设高标准市场体系，要贯彻新发展理念，牢牢把握扩大内需这一战略支点，围绕夯实市场体系基础制度、推进要素资源高效配置、改善提升市场环境和质量、实施高水平市场开放、完善现代化市场监管机制等重点任务，畅通市场循环，疏通堵点，努力实现市场准入畅通、开放有序、竞争充分、秩序规范，为构建新发展格局提供有力的制度支撑。

会议指出，健全上市公司退市机制、依法从严打击证券违法活动，是全面深化资本市场改革的重要制度安排。要坚持市场化、法治化方向，完善退市标准，简化退市程序，拓宽多元退出渠道，严格退市监管，完善常态化退出机制。要加快健全证券执法司法体制机制，加大对重大违法案件的查处惩治力度，夯实资本市场法治和诚信基础，加强跨境监管执法协作，推动构建良好市场秩序。

会议强调，党的十八届三中全会以来，加强了党对教育工作的全面领导，部署推进教育领域综合改革，中国特色社会主义教育制度体系的主体框架基本确立。“十四五”时期，要继续深化教育领域综合改革，全面贯彻党的教育方针，紧扣落实立德树人根本任务深化教育改革，努力构建德智体美劳全面培养的教育体系。

会议同时还提到了促进养老托育服务健康发展、维护自然生态系统以及文化企业需承担的社会责任等。

会议还提出，基层是改革创新的源头活水，要注重激发基层的改革创新活力，支持开展差别化创新。地方抓落实要深刻领会党中央战略意图，既找准定位，又突出特色，有条件的地区要奋力走在前列。