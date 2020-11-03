美大选影响台海局势 台防长：已完成相关整备

面对中国大陆军机频频现身，加上美国总统大选投票日接近，台海情势不确定因素增加。台湾总统蔡英文1日召开国安高层会议。台湾国防部长严德发今日（3日）表示，大陆对区域的威胁，以及不放弃对台使用武力的宣示，这些都不会因为美国政权的变化有任何改变；台湾军方已完成相关整备，目前状况正常。

据《自由时报》报道，台湾立法院今日邀请行政院长苏贞昌率相关部会首长进行施政报告并备质询，国民党团仍持续占据议场杯葛（抵制）；严德发在进入议场前接受媒体联访。

有关美方售台无人机方面，严德发说，MQ-9无人机是美方第一次对盟友供售，台湾提出发价书需求信函后，美方照程序走，所以台湾无法编写到2021年的预算里，目前尚未接获正式通知，待接获后会编到后续年度的国防预算，再送立院审议，等核定之后，会按照计划来执行。

针对国安会议部分，严德发说，美国大选对于区域情势、美中关系，都会有一定程度的影响，但不管局势如何改变，大陆对于区域的威胁，以及不放弃对台使用武力的宣示，这些都不会因为美国政权的变化有任何改变。

严德发说，台湾总统指示台湾军方要提高警觉，加强相关整备，包含对台海周边区域情势的掌握，要求做好所有的应处及相关的整备工作，台湾军方已完成相关整备。

严德发强调，针对大陆一再破坏台海区域安全稳定的现状，台湾再次表示谴责，希望大陆能对区域的安全情势，大家能共进一份心力，共同做出贡献，不要引起台湾2300万同胞的反感。

路透社今天引述消息人士透露，美国出售台湾四架MQ－9海上卫士型（Sea Guardian）无人机案，已在美国国会进入最后批准阶段，军售金额为6亿美元（约8.2亿新元）。