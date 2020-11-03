大陆新增49例确诊病例 五例本土病例均在新疆

中国大陆昨日（2日）新增确诊病例49例，其中本土病例五例均在新疆。

据新华社报道，中国大陆国家卫生健康委员会3日通报，昨日新增确诊病例49例，其中境外输入病例44例（上海九例，广东八例，四川八例，内蒙古四例，福建四例，湖北四例，北京两例，天津两例，江苏一例，浙江一例，山东一例），本土病例五例（均在新疆）；无新增死亡病例；新增疑似病例两例，均为境外输入病例（均在内蒙古）。

大陆另新增无症状感染者61例。

截至11月2日，大陆累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86070例，现有疑似病例两例。

大陆累计收到港澳台通报确诊病例5945例。其中，香港特别行政区5336例（出院510两例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区563例（出院519例，死亡七例。

新疆喀什地区疏附县10月24日发现一名无症状感染者后，喀什迄今累计确诊病例57例、无症状感染者223例。新疆喀什地委对外宣传办公室11月2日发布消息指，喀什开展第三次全民核酸检测。

据界面新闻报道，对于为何新疆喀什发现疫情后要开展三次全民检测，上海瑞金医院援鄂医疗队成员感染科副主任医师辛海光分析说，无症状感染者主要来源于对聚集性疫情的流行病学调查，特别是密切接触者的医学观察以及应检尽检的高危人群等。无症状感染者的最大危害在于极易造成疫情的播散。因此及时发现无症状感染者并积极隔离治疗，是传染病防控过程中的重要环节。

辛海光说，新疆喀什这次疫情发现的无症状感染者比较多。当地三次进行全民核酸检测，是为了更好地筛查出无症状感染者。核酸检测中出现假阴性的结果还是有的，病毒病原体的检测方法不是百分之百准确，还是会有一定的假阴性，这是客观存在的。这时就要反复检测，不同时间检测，这样就可以弥补检测缺陷。

他认为，现在的防疫还是很到位的，无症状能及时筛查出来，及早的干预的话，很多人不一定会发展成确诊。