港民主派希望特朗普当选助港？田北俊指想法天真

港媒就美国大选联络大量香港政界人士，有民主派人士私下指出，民主派和美国政界有相对友好的联系，不希望在此问题上“押错注”。人民力量前主席袁弥明指出，其实不少支持民主自由的亚洲人，包括香港的民主派、抗争者，都暗地里认为特朗普当选对香港有利，因其对华较强硬。对此，自由党荣誉主席田北俊认为，期望美国人为香港推动民主的想法“天真”。

据香港01报道，记者联系的政界人士中，大部分现任民主派立法会议员及元老等，都不愿意表态。不愿透露身份的民主派人士告诉记者，无论回答支持哪一方，总会得失另一方，无谓在这问题上“押错注”。况且，传统上香港民主派与美国民主党关系较好，而民主党籍的众议院议长佩洛西，亦十分关注香港局势。因此，即使不少民主派心中明白特朗普对华政策可能更强硬、更没有底线，却也不方便公开言明。

袁弥明则是少数愿意公开表态支持某位候选人的民主派人士之一。她上周一（26日）晚在社交网发文表示，不少亚洲人，包括台湾、越南、香港等地，都希望特朗普连任，并写道，“只有强硬对华政策香港先会有救”，她称民主党候选人拜登不能信任。袁弥明估计，香港逾半抗争者，尤其是年轻的一辈，持有类似的想法。

袁弥明受访时进一步解释说，老一辈泛民领袖大多与美国民主党比较友好，不愿得罪对方。不过她认为有必要让美国政界知道香港人的想法，因为美国前总统奥巴马在任八年，也未曾公开为香港说过一句话，对中国亦采取和稀泥的态度，不敢在世贸组织内对中国强硬，这套鸽派作风已被证实不可行，作为奥巴马副手的拜登，自也难以寄予厚望；而微信、TikTok怀疑影响美国国家安全，也相信只有特朗普敢尝试禁用。所以袁弥明认为，特朗普连任明显对制衡中国、保障香港更有利。

对此，田北俊认为，美国不会真心帮助香港，即使美国有此打算，参考美国过往的“成绩”，介入一个地方局势后，往往带来更大的混乱，因此希望特朗普当选会有助香港的想法，是错误期望。他说，过去一年多美国介入香港，最大的作用就是换来一纸《香港国安法》。

田北俊认为香港人应理性一点，支持一个能为世界带来和平的人当选美国总统，不要幻想“天下大乱达到天下大治”，而应继续扮演中国之内的国际化城市、在大湾区内独特的角色，为中国的发展作更大贡献。

美国大选即将完成投票，预料最快明日（11月4日）可知结果。此次美国大选，被部分政界人士形容为近数十年来影响香港最深远的一次，因在中美贸易磨擦、香港本地政局等带动下，香港已身处中美博奕之间的重要战略位置，因此香港政界同样十分关注这次大选。