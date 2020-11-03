大陆专家：现在台海最大的不安定因素来自美国

中国大陆的厦门大学台湾研究院特聘教授刘国深认为，现在台海问题最大的不安定因素来自于美国。

据中新社11月3日报道，刘国深指出，美国出于自己的私利，要遏制中国大陆，用了各种极限施压的手段，大陆都从容应对。现在就要拿台湾作为最后一张王牌来向中国大陆施压。这个时候对于两岸双方来说，都是一个非常严峻的考验。

他强调，如果台湾当局顶不住，要逾越红线，两岸完全有可能会发生“擦枪走火”的情况，这是最大的担忧。对中国大陆来说，当然也是做好这方面的准备，一方面向美国政府交涉，另一方面也必须要提醒台湾领导人，这么做到底对人民有没有好处。

刘国深认为，现在“擦枪走火”的概率在大幅上升。两岸双方现在没有政治互信，两岸关系和平发展的政治基础其实受到严重的损害。在这种情况下，双方缺乏有效的沟通管道，认知又存在很大分歧，不知道规则在哪里，所以“擦枪走火”，不能排除。过去不能排除，现在其实是升高了这种可能性，一定要非常谨慎小心。

他说，作为研究台湾问题的专家学者，不得不注意到中国大陆民众在台湾问题上的严重焦虑，其实主张彻底解决台湾问题的声音是蛮大的。所以一旦“擦枪走火”，局面可能是不由人的主观意志为转移的。

刘国深指出，其实国家是整体一盘棋，大陆领导人每次在重要讲话的时候，讲得都非常全面，很多事情是统筹安排的。所以民间的各种各样的讨论，是要尊重也能理解的，但是民众不要盲目去跟风，要相信中央政府有能力处理好台湾问题。