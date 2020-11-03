郭文贵被指散播拜登与中国联系信息以影响美大选

今天（3日）是美国总统大选投票日，有香港媒体报道，流亡美国的中国富商郭文贵据称之前曾协助宣传未经证实的消息，内容涉及民主党候选人拜登与中国之间的联系。

据香港《南华早报》报道，曾与郭文贵合作、现居澳大利亚的潘林正声称，尝试干预美国大选的计划包括大肆宣传拜登之子亨特以及他被指与中国有商业关系的消息。

潘林正在接受《南华早报》的访问时称，郭文贵意图干预美国大选。潘林正说，“他可能无法控制（选举）结果，但他可以发布可能误导公众的材料”，并认为所谓的亨特硬盘文件外泄事件，已经对美国大选产生一些影响。

潘林正声称，自己曾是郭文贵内部组织成员，而这个组织协助郭文贵在大选前，推动以偏概全且未经证实的信息。

报道称，与郭文贵有关联的YouTube视频频道散布毫无根据的信息，而且这些信息也通过郭文贵与前白宫顾问班农（Steve Bannon）有关联的媒体平台上发布。

报道也提到，与郭文贵和班农有关联的“郭媒体”（Guo Media）公司旗下的G News网站，最近几个月发布了亲美国总统特朗普的头条新闻，其中包括声称拜登获胜将使中国执政当局“接管全世界”。

网站也发布亨特被指与中国有商业关系的信息，以及据称是亨特不检点的照片和视频。