官媒连发三文批蚂蚁 网民调侃马云“不得不服”

蚂蚁集团大佬马云等人被约谈，在中国社交媒体上引发热议。 好些网民对官方行动赞好，支持“金融必须加强国家监管”，“对国家，人民的未来负责”。

蚂蚁科技集团过去叫做“蚂蚁金服”，在马云等人被约谈后，中国网民以“马已经服、马已今服、马已京服”等谐音，调侃蚂蚁在官方强势出手之下也不得不服。

事实上，中国官方这波行动有迹可循。中国人民银行旗下金融时报官方公众号从上周五到昨天，就接连发文三篇以直接或间接的方式批评马云及其旗下的蚂蚁集团。

其中，题为《关于金融创新与监管的几点认识》的文章指出金融科技业务和传统银行本质都是吃利差模式，以回应马云的“当铺思想”论，称金融科技公司实际放贷中也使用担保品。

文章还指出，有些大型公司设立之初不需要接受审慎监管，但后来变相吸收公众存款，更点名蚂蚁集团，称其拿到了很多的金融业务牌照，可以进行与银行类似的存贷款业务，需要进行“审慎监管”。

值得一提的是，这篇深度分析中国互联网金融监管的文章作者署名为“资深学者张非鱼”，网络上并无其相关资料，但被外界广泛认为其代表中国监管部门发声。

另外两篇署名为“资深学者”的文章中也指出，大型互联网企业进入金融领域产生了一些例如垄断和不公平竞争、产品和业务边界模糊等新问题，因此加快建设和完善大型互联网企业监管框架，已迫在眉睫。

文章还特别指出，具有“创新”色彩的蚂蚁集团实质上是跨界开展非金融、金融、类金融和金融基础设施等多种业务，是全世界混业程度最高的机构。而其庞大的规模一旦出现风险暴露，将引发严重的风险传染。

同时，中国银保监会、中国央行昨天还就《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见，提出对自然人的单户网络小额贷款余额原则上不得超过人民币30万元，不得超过其最近三年年均收入的三分之一等规定。

中国银保监会主席郭树清昨天也主持会议强调，要牢牢守住不发生系统性风险底线、前瞻性应对银行不良资产反弹以及有序推进高风险金融机构风险化解等。会议提出，着力完善现代金融监管体系。处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，提升金融监管能力。

