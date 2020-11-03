柬埔寨向中国出口大米增长迅猛 前10个月同比涨36%

尽管今年遭受疫情和洪灾冲击，柬埔寨向中国出口大米仍呈现迅猛增长态势。今年前10个月，柬埔寨向中国出口大米突破19万吨，同比增长36%。

据中新社报道，柬埔寨农业部3日公布的报告，今年1月至10月，柬埔寨大米出口总量为53.6万吨，较去年同期的45.7万吨，增长17%。

据介绍，为落实中柬两国领导人达成的共识，双方有关企业共同努力推动柬埔寨对华大米出口。经过五年的持续推广，成效显著。为了扩大柬大米的销路，提升其知名度，中方有关企业发挥遍布全国的销售团队和销售网络优势，在超过5万家网点推销柬大米。

柬埔寨农业部报告指出，柬埔寨向60个国家和地区出口大米，中国依旧是最大的出口市场。今年前10个月，柬埔寨向中国出口大米19.4万吨，同比增长36.26%；向欧洲国家出口大米17.4万吨，同比增长32.51%；向东盟6个国家出口大米7.1万吨，同比增长13.4%。

据知，2019年，柬埔寨大米出口量为62万吨，其中向中国出口22.2万吨，比2018年增加35%。2020年中国为柬埔寨提供40万吨大米进口配额。

有分析称，疫情下，柬埔寨大米进口国的粮食需求增加，此外，柬埔寨对相关国家和地区的进口税下降、获得进口配额增加等均是今年柬埔寨大米出口量增长原因。从大米出口种类来说，自2016年开始，柬埔寨香米出口量就在持续增加；白米和蒸米自2018年大幅度减少，但今年已恢复增加；有机大米出口也逐渐增长。