被除名的梁兴扬 爱国道士还是借教谋财？

为冠病“吹哨人”李文亮等抗疫殉职者立牌位的网红全真道士梁兴扬，被曾供职的陕西西安市长安区道教协会除职后，不少中国网民对他表示同情，并称曾在2016年被共青团评为“青年好网民”和多次发表爱国言论的梁兴扬为“爱国道士”。

陕西西安市长安区道教协会上周五（10月30日）发布公告，免去梁兴扬长安区道教协会秘书长职务。公告称梁兴扬网络诽谤道教教职人员，制造矛盾与冲突，影响宗教和睦及“利用宗教影响进行商业营销、借教敛财、谋取个人利益”。

微博网友大多对梁兴扬被除职表示同情，有网友留言说：“爱国有错吗？要开除他？”“爱国道士被除名，那些宣传封建迷信的在哪里吃香喝辣的。”更有网友认为：“一群假道士把真道士开除了。”不过，也有网友质疑梁兴扬说：“整天炒作带货，这种就应该被开除。”“这个道士感觉就是炒作博眼球的。”

梁兴扬原是全真龙门派道士，在西安金仙观清修，成为网红是因为2015年针对美军舰在南中国海（中国称南海）行使“航行自由”时的回应。

据观察者网报道，美国助理国务卿拉塞尔（Daniel R. Russel）2015年5月发表了“中国在南中国海破坏了东南亚风水”的言论。随后梁兴扬用长微博回应称美方“盗用我大道教风水知识”“违反国际法中关于盗版的相关规定”。

他当年还在微博中说到：“去年贫道在南海贴了一道符，从此美国军舰闯中国南海岛礁必有好事发生。”当年美国军舰在南中国海接连发生四次事故，包括撞船、人员失踪、人员死亡等。去年香港爆发反修例运动后，梁兴扬又祭出符说，要符定港乱。

梁兴扬2016年5月4日曾收到中国共青团的邀请，参加2016年优秀青年表彰座谈会，并成为15名中国青年好网民之一。他获奖后受访时表示，将坚持爱国爱教的基本原则，注重年轻人喜闻乐见的方式，引导大家用科学目光看待宗教信仰，传道不传教。

据广州日报报道，梁兴扬当时表示，自己微博的内容有定位，即不迷信、不盲从、明智明心。他声称自己从不给人算命，开微博更是为了帮网友破除迷信。

据香港《明报》报道，一个疑似梁兴扬新注册、名为“爱生活的修仙者”微博帐号称，梁兴扬曾以个人名义向武汉市慈善总会捐款10万元人民币（约2万新元）。他还在今年9月为包括李文亮在内的558名在疫情中殉职的民间抗疫英雄制作灵位。