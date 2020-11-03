腾讯要求在对特朗普微信禁令的诉讼中保护商业机密

腾讯控股告诉美国法官，在用户挑战特朗普政府微信禁令的诉讼中，该公司将要求保护机密商业信息。

据彭博社3日报道，腾讯控股11月2日在旧金山联邦法院的一份文件中还要求，在诉讼过程中，它将寻求将某些未指明的信息不公之于众。该公司表示仅将出于此有限目的干涉此案。

此前，美国微信用户组织“美国微信用户联盟”说服法官暂时阻止了美国总统特朗普对微信的限制，但腾讯本身尚未对美国政府采取法律行动。

美国旧金山的一位地方法官比勒10月23日驳回了美国司法部的要求。司法部认为，微信（WeChat）与中国视频应用软件TikTok一样，威胁到美国的国家安全，要求她推翻允许苹果和谷歌公司继续提供微信下载服务的裁决。比勒说，政府的新证据幷未改变她对这款腾讯应用软件的看法。

微信在美国的日平均活跃用户有1900万，在中国留学生、生活在中国的美国人以及一些在中国有个人或商业关系的美国人中间颇受欢迎。在中国，这款软件（即微信）是许多人日常生活的重要组成部分，拥有超过10亿用户。

报道称，美国司法部已就比勒的这项裁决向第九巡回上诉法院提起上诉，但该法院不太可能在12月之前作出裁决。

美国商务部自9月20日起实施WeChat下载禁令，此后法院否决了美国商务部从苹果和谷歌应用商店中删除微信的决定。