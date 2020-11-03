胡润慈善榜中房企业家占半数 许家印成中国“首善”

胡润研究院11月3日发布《2020胡润慈善榜》，榜单显示，房地产是上榜慈善家最多的行业，占比达到50%。中国恒大62岁的许家印以28亿元（人民币，下同，5.71亿新元）捐赠额首次成为中国首善。榜单前十五名中，有九席企业家所在行业涉及房地产。

据新京报报道，在榜单前15名中，有九席企业家所在行业涉及房地产，其中包括许家印、海亮集团创始人冯海良、现任融创中国董事会主席孙宏斌、深圳鹏瑞集团董事局主席徐航、现任龙光集团董事长纪海鹏。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说，今年的慈善主题是扶贫和抗疫。从榜单来看，为抗疫捐赠过亿的六家企业中，房地产企业占三家，其中包括恒大12.4亿、碧桂园2亿元、融创1.1亿元。

许家印连续16年荣登胡润慈善榜，在过去一年慈善公益捐款共28亿元（若以公司名义捐赠，企业家个人捐赠额将按其在公司的持股比例进行折算，下同）。

自疫情发生以来，许家印已累计为抗击新冠疫情捐赠超12亿元，包括联合哈佛大学、钟南山团队开展新冠病毒科研攻关等，目前已捐赠到位6亿元等。

朱孟依家族同样是第16次荣登胡润慈善榜。在过去一年共捐赠12亿元，位列第三。主要捐赠包括以集团和个人名义向梅州市捐赠10亿元用于建设紫琳学院，这是梅州市有史以来单笔捐资数额最大的项目；向广东省扶贫济困日捐赠2亿元等。

据胡润研究院透露，由于疫情原因，医疗方面捐赠人数今年明显上升。在榜单外，还有一些企业在此次疫情中捐赠很多，比如万科企业股中心宣布捐赠价值50多亿的万科股票共建清华大学万科公共卫生与健康学院。

据悉，榜单统计截止时间为2019年4月1日至2020年4月30日，在此期间的现金捐赠、与现金相关的捐赠及有法律效力的承诺捐赠都统计在内。