彭博社：不论谁入主白宫 人民币都将是赢家

美国总统大选投票日今天（3日）举行，而人民币在美元试图反弹之际依然走势坚挺。市场的淡定与多家机构的预测，都指向不论谁入主白宫，人民币都将是赢家的预期。

据彭博社报道，市场普遍认为，美国民主党候选人拜登当选有望缓和中美冲突，至少为两国关系减少不确定性，从而利好人民币。高盛、澳新等多家金融机构分析师近日也在报告或采访中认为，无论大选结果如何，人民币都值得看好。

道明证券资深新兴市场经济学家科泰卡（Mitul Kotecha）在报告中写道：“预计人民币在中国经济强劲复苏的背景下将继续受到支撑，而且在美国大选几乎所有情境下都将如此，美元疲弱也将利好人民币。”他认为，人民币将继续带领亚币上涨，超越其他新兴市场货币的表现。

今年5月创下1美元兑7.1765元人民币的年内最弱之后，在岸人民币连涨五个月，10月21日一度涨至6.64的逾两年新高，几乎收复中美贸易战以来跌幅。

中国10月相继取消远期购汇风险准备金，及淡出中间价机制中的“逆周期因子”来阻缓升值，然而政策效果很快被消化。

更多市场人士认为，中国冠病疫情控制得力而海外疫情反复，经济基本面复苏强劲、利差带来的资金流入等因素共同支撑下，不轮美国大选出现哪种结果，对人民币都不必悲观。

澳新银行亚洲研究主管吴坤认为，如果拜登胜选，民主党将通过大规模刺激方案，这会导致美国财政赤字和经常账户赤字扩大，美元走弱。由于拜登的对外政策可预测性更强，预计中美贸易战的威胁将淡化，市场也会预期美国对华加征的关税取消，进而人民币将走强。

在吴坤看来，如果反之特朗普当选，避险情绪会推升美元，但人民币仍将保持韧性，因为中国将是控制住疫情且保持经济强劲增长的唯一主要经济体，资金会流入中国。

丰业银行策略师高奇也持类似观点。他认为，如果特朗普胜选后美元上涨，市场将会逢高卖出美元，继续支撑人民币，并预计在中国经济复苏和持续的资金流入之下，人民币的涨势将保持至2021年一季度。

高盛全球外汇策略联席主管潘德尔（Zach Pandl）认为，人民币在美国大选期间可能上涨至6.5-6.6元，不过大选之后可能需要重新评估，因为人民币的单边涨势可能并不为监管层乐见。

彭博社数据显示，截至今天下午2时45分，人民币的汇率为1美元兑6.6906元人民币。