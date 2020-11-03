受访学者：马云被约谈是上市前必要沟通

“世界最大的蚂蚁”——中国金融科技巨头蚂蚁集团上市前夕，公司实际控制人马云等高管被四大金融监管机构约谈，引发舆论哗然。监管部门因马云此前发言炮轰监管机构而“教训”马云的猜测喧嚣尘上。但受访学者认为，监管部门约谈马云，是这家霸级民营金融机构上市前的必要沟通工作。

马云被约谈的内容，至今并未对外公开，但分析认为可能涉及对蚂蚁业务性质和相关监管条例的界定，以及如何与监管机构共享数据等。在集团上市前先约法三章，可避免挂牌后再行调整引发市场震荡。

中国证监会网站昨晚（2日）宣布，中国央行、银保监会、证监会和国家外汇管理局，对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋和总裁胡晓明进行了监管约谈。蚂蚁集团随后回应称，会深入落实约谈意见，继续沿着“稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢”的指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

短短的一条消息瞬间在中国各社交媒体上刷屏。一些舆论猜测，监管机构是被马云上月在公开论坛上对现有金融体制的抨击激怒，因而决定在蚂蚁上市前夕给高层一个“下马威”，表明绝不放松金融监管的立场。也有人担心约谈将冲击集团后天（5日）在上海和香港两地的上市，集团业务日后也会受更多限制。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》访问时指出，目前的猜测更多是捕风捉影，并不符合市场监管逻辑。他说，金融机构在上市前被监管部门约谈是正常现象，更不要说是蚂蚁如此大体量的民营金融科技业者。

陈波相信，当局此前就和集团有过沟通，只是现在沟通上升到了高管层级。

“虽然蚂蚁将自己定义为科技企业，但它实际上是以金融为载体，金融市场又是中国受监管最严格的领域之一。再加上蚂蚁体量巨大，上市后不仅对银行业，也会对证券业带来重大影响。因此，无论马云发言与否，监管部门都有必要约谈集团管理层，跟他们厘清相关概念。”

陈波推测，双方谈话内容可能涉及蚂蚁的业务范围、对具体业务性质和相关监管规则的界定，以及集团如何与监管机构共享信息等。“一旦上市后再对这些问题进行纠正，必定会在证券市场掀起巨大波动，因此有必要在上市前约法三章。”

马云上月在上海出席外滩金融峰会时向中国金融体系接连开炮，指过度监管会扼杀创新和发展，并称银行业注重担保是“当铺思想”，未来应以大数据的信用体系取代抵押制度，在业界引发强烈反响。

中国国务院金融稳定发展委员会上周六（10月31日）召开专题会议时强调，随着金融科技与金融创新快速发展，必须处理好金融发展、金融稳定和金融安全的关系，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险。这被市场视为对马云言论的间接回应。

在陈波看来，马云对金融监管的抨击，包含了他对蚂蚁此前与监管部门沟通过程的反馈，也反映出对现有金融监管机制的不满。“但如果一个国家的金融监管机构直到被人炮轰才想起来要约谈对方——以一种威胁性的姿态，就太不合常理了。”（《联合早报》上海特派员陈婧报道）