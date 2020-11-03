因应美选后的两岸局势？台湾将公布防空设施统计

台湾警政署将在本周五（6日）公布最新防空疏散避难设施统计结果，但有立委认为，警政署是临时公布最新统计，并质疑这是不是在因应美国总统大选后，两岸可能产生的局势演变。

据台湾《联合报》报道，全台共计近12万处经主管建筑机关核定的防空避难设备，比起去年增加约1400处。

报道称，未来四年的白宫主人是谁，恐怕还有得吵，也因此会牵动台海局势稳定。

国民党立委陈玉珍说，台湾总统蔡英文上周六（10月31日）紧急召开国安会议，警政署随后立即下令所属要开设应变指挥所，针对民防组织做防空避难的准备，很明显是要因应美国大选后的不确定因素，会提升台海的局势可能的演变，警政署才会突然要在6日临时公布防空避难所最新统计。

警政署曾向陈玉珍办公室澄清，6日临时公布最新统计是因为这个会期被立委质询相关议题，作为加强宣导的改进作为。不过，陈玉珍办公室仍质疑，参照过去的做法，应该要在隔年2月才汇整全年统计资料，今年却在美选后就整理，时间点太过巧合。

陈玉珍说，除了公布统计数字，主管机关更应该让民众有概念，一旦遇到空袭等紧急状况，哪里才是有所准备的就近避难安全处所。

她提到，中国大陆的北京、宁波、海南最近都在教育当地民众急难应变准备，虽没有说是为了战争，但如果两岸发生战争，台湾民众很可能要直接面对，如果政府现在要民众开始准备战备物资，必然会造成恐慌，这会是政府的两难。

前军系立委帅化民则质疑，光是有防空处所的数字没有用，防空设施还要看抗炸能力，并说台湾真正安全的地方在捷运，一般建筑过去有很多不耐震建物或是海砂屋，地下室能不能抗炸。他质问政府是否对此再次进行清查，并说恐怕还要建筑结构技师再认证。

依照警政署截至去年底的统计，台湾本岛已经没有防空洞，因此一但有防空避难需求，在都会区最容易进入避难的就是公寓大厦防空地下室。

不过，报道提醒台湾民众，不要以为就近的建物地下室一定是防空避难设备，银行、电视台等部分特殊机构地下室，依法就不予对外分配使用。